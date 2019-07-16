Путин поздравил синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву с яркой победой на ЧМ в Корее



Москва, 16 июля. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских синхронистов Александра Мальцева и Майю Гурбанбердиеву с победой на мировом первенстве в Южной Корее.

Россияне стали лучшими в соревнованиях смешанных пар в технической программе по водным видам спорта. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил, что Мальцев и Гурбанбердиева смогли «максимально собраться», достойно справились с поставленными задачами, продемонстрировав мастерство и характер.

«Молодцы!» — похвалил спортсменов президент.

Напомним, ЧМ проходит в южнокорейском Кванджу. Второе место после российских синхронистов заняли итальянцы, а бронзу завоевали представители Японии. В общем медальном зачете сборная РФ находится на втором месте. На первом - китайская команда, на третьей строчке — украинцы. Чемпионат мира завершится 28 июля.