Ирландский лоукостер Ryanair переименовал закупленные Boeing-737 MAX

Дублин, 16 июля. Ирландский лоукостер Ryanair переименовал почти 200 закупленных Boeing-737 MAX.

Фотографии переименованных самолетов были сделаны на производстве Boeing в американском городе Рентон. На снимках можно видеть, что надпись «MAX» на борту у воздушного судна заменили на «8200». Фото опубликовала британская газета Independent.

Уточняется, что компания ранее не эксплуатировала Boeing-737 MAX, но успел сделать заказ и несколько воздушных судов уже успели построить. При этом специально по запросу лоукостера в самолете увеличили число пассажирских мест (197 вместо 189) и добавили дополнительный экстренный выход, пишет газета «Известия».

Напомним, полеты опасного самолета начали запрещать после страшной трагедии 10 марта в Эфиопии. Boeing-737 MAX 8 рейса Ethiopian Airlines из Аддис-Абебы рухнул через несколько минут после взлета. Жертвами стали 157 человек; в том числе три гражданина РФ. До этого, в октябре того же года, еще один 737 MAX 8 разбился в Индонезии.

14 марта Росавиация запретила полеты лайнеров 737−8 MAX над территорией РФ. Небо для этой модели самолета закрыли несколько стран Европы, США и Канада.

Напомним, о том что модель Boeing 737 MAX нуждается не только в устранении неисправностей, но и в ребрендинге заявил президент США Дональд Трамп.