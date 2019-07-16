В Совфеде рассказали, чего ждут от встречи Зеленского и Трампа

Встреча украинского лидера и президента США сможет определить позицию Киева по Донбассу. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала член Совета Федерации Ольга Тимофеева.

Визит к Трампу

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты планируется в ближайшее время, дата уточняется. Такое заявление сделал заместитель главы офиса украинского президента Вадим Пристайко.

«Визит в США планируется в ближайшее время. Для этого нужно договориться с американской стороной, у нас есть приглашение от президента Трампа, но сейчас стороны уточняют даты. Это связано с графиками президентов», — сказал Пристайко.

Непредсказуемая фигура

Как отметила сенатор Ольга Тимофеева, пока не состоится встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом, сложно говорить о том, является ли Зеленский самостоятельной фигурой или нет. Президент Украины и его команда делают настолько противоречивые заявления и сегодня, и во время инаугурации, и на этапе предвыборной кампании, что сделать определенные выводы невозможно. Тем не менее в Совфеде ждут от встречи Зеленского и Трампа решения вопроса по Донбассу.

«Мы наблюдаем изменение риторики, которую можно соотнести с избирательной кампанией в Верховную раду. Поэтому будет ли он самостоятельной фигурой или нет, какие позиции он будет отстаивать, станет понятно именно в процессе встречи. Потому что слишком Зеленский непредсказуем, слишком на его решения влияет ситуационный момент. Для нас эта встреча, прежде всего, понимание, что из себя представляет президент Украины Владимир Зеленский и его команда. Мы сможем понять, какая политика будет выстраиваться на Украине, прежде всего, по отношению Киева к республикам Донбасса», — рассказала Ольга Тимофеева.

По словам сенатора, минские соглашения должны выполняться в обязательной форме. Безопасность в Донбассе — это приоритет политики российского государства, заключила сенатор.

Политолог Максим Жаров считает, что заявление Пристайко, кроме того, что оно сделано за считанные дни до выборов в Верховную раду, когда партии Зеленского нужно поддержать свое реноме у избирателей крайне правого толка, по сути своей ничего не означает. Администрация Трампа подчеркнуто холодна к новому украинскому президенту, поскольку Украина явно не воспринимается Дональдом Трампом как актив большой ценности. Наверняка встреча Трампа и Зеленского случится осенью этого года, и главной темой этой встречи будет извечное украинское «дайте денег!», считает эксперт.

«Никаких судьбоносных решений президенты США и Украины принять на этой встрече не смогут, поскольку реальная политика США по Украине формируется в недрах американских спецслужб, которые любят тишину. В этой связи крайне характерна отрицательная реакция американцев на предложенное Зеленским расширение «нормандского формата». Для США Украина — это плацдарм, поэтому наместник этого плацдарма должен вести себя тихо и не высовываться без команды», — резюмировал Максим Жаров.

20 мая Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.