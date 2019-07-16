Оппозиция устроила фальсификации на выборах в МГД ради «грузинского сценария» в Москве

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, чтобы выяснить, с какой целью так называемые оппозиционеры так громко декларировали планы стать депутатами Московской городской думы. Как оказалось, теперь уже бывшие «кандидаты в кандидаты» Иван Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас и Владимир Милов, за которых активно ратовал одиозный блогер Алексей Навальный, оказались популистами и аферистами. Провалив все попытки собрать подписи избирателей законным путем, сторонники Навального решились на фальсификации, что является уголовным преступлением.

Подробнее — в нашем расследовании — «Анатомия протеста. МГД: оппозиция и ее методы борьбы за власть».

У последователей Навального нет ни сторонников, ни внятной программы, они даже не способны на объективную критику действующей власти. Их потолок — гневные вопли и голословные обвинения «кровавого режима» во всех смертных грехах. Блогер и его сторонники должны бы понимать, что у них нет и не может быть политического будущего, но продолжают усердствовать. Почему так называемая оппозиция отказывается смотреть реальности в лицо, корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с политологом и политтехнологом Сергеем Маркеловым.

Эксперт отметил, что сторонники Навального изначально не смогли бы собрать подписи, потому что их количество, сроки и регламентные требования к подписям делают процедуру сбора относительно легитимной.

«То есть где-то подписи собирались, где-то — не собирались. Где-то получилось — где-то — не получилось. И самое главное: расхождение баз данных, я имею в виду УФМС, базы данных системы ГАС «Выборы» говорит о том, что ребята целенаправленно шли на этот шаг. Они изначально понимали, что им ничего не подпишут, и ничего они не соберут. Но для того, чтобы создать некий бум, пиар-акцию, они на это решились», — говорит политический аналитик.

Оппозиционеры изначально преследовали лишь одну цель — они планировали поднять новую протестную волну и раскачать общество. У последователей Навального не было задачи участвовать в выборах, которые в России являются одними из самых прозрачных в мире.

«Они планировали сфокусировать внимание общества на «нечестных» выборах, «нечестных» действиях власти и так далее, чтобы прилепить это к естественным политическим событиям. Дело в том, что политика — это искусство невозможного. В зависимости от того, кто какие политические правила себе придумал, тот этих политических правил и придерживается. Ребята действуют, исходя из следующего: есть точка, на которой можно показать, как они считают, какие-то «слабости режима». Соответственно, на нее они и давят, поскольку понимают, что в их адрес будут какие-то условные «репрессии», — рассуждает Сергей Маркелов.

Он также назвал абсурдом предложение Яшина к своим сторонникам выходить на улицы каждый день в одно и то же время.

«Это абсолютнейшая глупость в том смысле, что людей можно выводить сколь угодно регулярно. Извините меня, в последний раз на Сахарова не смогли собрать больше тысячи человек. А какой уж там ежедневно собирать в семь часов вечера? Придут единицы людей, думаю, даже самый ближайший круг Навального и Яшина в 19 часов выходить не будут. Это совершенно очевидно. А с какой целью это делается? Чтобы ежедневно давать какой-то информационный повод и пробовать раскачивать лодку. Лодку, которой, по сути, нет», — заключил эксперт.

Стоит отметить, что Навального спонсируют третьи страны, прежде всего, Соединенные Штаты, которые хотели бы с помощью блогера ослабить Россию.

«Сам проект «Навальный» изначально был далеко не российским, и мы же это понимаем. Это касается источников его финансирования, инструментария и многого другого. Российского здесь ничего нет: начиная от инструментов и заканчивая технологиями — это все западная продукция. Совершенно очевидно, что и подхватывать будут, и финансировать будут всеми правдами и неправдами. Все это имеет отношение в первую очередь к внешней геополитике», — подчеркивает политтехнолог.

Оппозиции хотелось бы реализовать в России грузинский сценарий, но политолог усомнился в том, что ей удастся это сделать.