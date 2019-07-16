Сенатор от Крыма осудила незаконный отказ Нидерландов вернуть скифское золото

Апелляционный суд Амстердама отложил решение по коллекции скифского золота, хотя эти сокровища давно уже должны быть возвращены Крыму. Тот факт, что произведения искусства фактически стали заложниками политики Киева, возмущает члена Совета Федерации, сенатора от Республики Крым Ольгу Ковитиди. Отказ Нидерландов вернуть Крыму скифское золото сенатор считает незаконным.

«Возвращение в Крым скифского золота — это восстановление исторической справедливости, подтверждение закона и верховенства права, — отметила сенатор Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мировая общественность должна жестко осудить незаконное удержание в Амстердаме скифского золота, являющегося историческим и культурным достоянием народа Крыма».

При вынесении решения Апелляционному суду Нидерландов необходимо руководствоваться исключительно нормами международного права, не допуская политизации судебного дела, говорит член Совфеда.

«Нидерландам необходимо учитывать судебную практику, — говорит она. — Необходимо также помнить, что Российская Федерация — государство-правопреемник СССР — уже показала всему миру пример, как необходимо поступать с музейными ценностями. Исторический факт возвращения Советским Союзом в Дрезденскую галерею уникальных картин, ставших трофеями Красной армии после разгрома гитлеровской Германии, заслуживает публичного международного признания и благодарности потомков. Напомню, СССР возвратил немецкому народу сотни уникальных картин, в том числе полотна Рубенса, Рафаэля, Тициана. Все эти картины были предварительно отреставрированы в Советском Союзе и сегодня по праву украшают одну из богатейших галерей мира».

Этот великий прецедент должен стать примером суду Нидерландов, непозволительно долго решающему вопрос о возвращении крымского золота на родину — в музеи Крыма, считает член Совета Федерации.

«Мы ждем уважения права народов России на наше культурное наследие», — подчеркивает Ольга Ковитиди.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама рассмотрел иск крымских музеев и принял решение, что коллекция скифского золота должна быть возвращена не России, а Украине. Крымская сторона подала апелляцию. Во вторник Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по этому вопросу, дав сторонам два месяца для предоставления дополнительной информации, касающейся права собственности на артефакты.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до воссоединения Крыма с Россией. После завершения работы выставки в августе 2014 года Россия и Украина не смогли решить, кому должна быть возвращена коллекция. В связи с этим стороны обратились в суд, коллекция пока находится на ответственном хранении в амстердамском музее.