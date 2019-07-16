В Совфеде пообещали ликвидацию Украины в случае атаки на Крымский мост

Заявление экс-главы СНБО Украины Александра Турчинова о способности украинских ракет «Нептун» «в считанные минуты» разрушить Крымский мост говорит о неадекватности этого киевского политика. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации РФ от Республики Крым Сергей Цеков.

Крымский мост полностью защищен от атаки извне, пояснил сенатор. В случае, если нападение на мост все же последует со стороны Киева, то Украина прекратит свое существование как государство, добавил российский парламентарий.

Цеков рассказал также о том, как развивается туристическая инфраструктура полуострова, какими могут быть точки роста индустрии отдыха в Крыму и как улучшается транспортная доступность черноморского курорта для россиян. Парламентарий пообещал, что поток туристов на полуостров в ближайшие годы вырастет до советских показателей.

Мост под замком

— Сергей Павлович, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, якобы могут уничтожить Крымский мост. Насколько реалистично это высказывание?

— Оно весьма однозначно характеризует украинскую политическую верхушку времен Петра Порошенко: это не вполне адекватные, несерьезные люди. Я их такими всегда и знал, я долгие годы был в украинской политике. Всегда поражался, как человек со взглядами, оценками, суждениями Турчинова мог быть у власти. Раньше он был в оппозиции, маргинальная личность. Он дорвался до власти, возглавил вначале Верховный совет Украины, а затем стал руководителем СНБО. Они все там друг друга стоят.

— И все же, есть ли вероятность атаки Украины на Крымский мост?

— Вероятность этого абсолютно минимальна. Но сбрасывать со счетов то, что у какой-то сумасбродной личности появится желание устроить провокацию против России, полностью нельзя. Особенно сейчас, до выборов в Верховную раду Украины. Ведь у власти находятся старые люди. После выборов появится новый состав Верховной рады, надо будет посмотреть на работу «настоящего» Владимира Зеленского и работу украинского парламента.

— В связи со сменой парламента вы ждете изменения ситуации?

— Я надеюсь, что ничего подобного звучать со стороны Украины не будет. Мы не раз говорили, что Крым защищается, что Крымский мост укрыт с воздуха, с земли, из-под воды. Защита Крымского моста обеспечена на 100 процентов. Если же вдруг что-то подобное случится, какая-то провокация, атака на Крымский мост, то Украина прекратит свое существование как государство. Я в этом убежден.

Цены низкие, дороги хорошие

— Перейдем к мирной повестке. Миновала половина лета, туристический сезон в Крыму сейчас в самом разгаре. Как бы вы могли оценить его?

— Он идет лучше, чем в прошлом году. Думаю, мы выйдем на прошлогодние показатели с превышением на 8—10 процентов.

— За счет чего могут быть достигнуты такие успехи?

— Логистика Крыма становится все более понятной и доступной. Дороги полуострова также улучшаются. Разговоры о высоких ценах на проживание и питание в республике не имеют под собой оснований. Цены отельеры не задирают. Более того, многие из них сохраняют цены одинаковыми уже четыре года.

— Доходов индустрии хватает?

— Мой хороший знакомый работает в общепите на южном берегу Крыма, в Николаевке. Он рассказал, что в этом году на 5—10 процентов больше поступлений, чем в прошлом. Важен и погодный фактор, конечно. Погода хорошая, июнь был очень благоприятный для отдыха на море. Вода теплая. Многие отдыхающие ориентируются по погоде в том числе.

— Для Крыма это уже пятый туристический сезон в составе России. Как бы вы могли оценить развитие туристической инфраструктуры полуострова?

— Все развивается: и отели, и пляжи — по тем возможностям, которые есть у Крыма и крымчан. В один момент, конечно, ничего не появится. Сейчас в Крыму замечательные объекты размещения, санатории, дома отдыха. Когда не было моста, ситуация была хуже. Улучшило положение и появление нового терминала главного аэропорта полуострова в Симферополе. Я не вижу чего-то, что однозначно тормозило бы развитие туристической сферы в Крыму. Поэтому, уверен, пройдет еще два-три года, и мы превысим показатели времен Советского Союза.

Поездом — на море

— В декабре будет запущена железнодорожная ветка Крымского моста. Уже понятно, как именно это скажется на потоке туристов...

— Безусловно, поток туристов на полуостров вырастет. Некоторые люди предпочитают передвигаться железнодорожным транспортом. На автомобиле многие не едут, так как боятся пробок, да и переносить дорогу в машине многим пожилым людям некомфортно. Также многие не хотят лететь на самолете. Конечно же, железнодорожное сообщение серьезно простимулирует интенсивность роста числа отдыхающих на полуострове.

— У вас есть конкретные прогнозы?

— Думаю, в результате введения в строй железнодорожной ветки Крымского моста туристический поток вырастет на 5—15 процентов. Это будет зависеть от количества железнодорожных составов, которые будут прибывать в Крым, и от того, сколько поездов будет запущено из разных городов России.

— Приезжают ли в Крым туристы из-за границы?

— Поездки иностранных туристов происходят в индивидуальном порядке. В основном это, конечно, туристы из ближнего зарубежья: Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ. Бывшие республики СССР, как вы знаете, не высказывают свою четкую позицию по Крыму. Поэтому и в вопросе массовых туров на полуостров их власти осторожничают. Но если говорить об индивидуальных поездках в Крым, то, безусловно, их число увеличивается.

Жемчужина России

— Крым — это не только теплое море, но и прекрасные горы. Расскажите, как идет развитие горнолыжного спорта в Крыму?

— Действительно, есть мысли о запуске горнолыжного курорта. Однако нужно провести подготовительную работу: такой курорт потребует серьезных материальных вложений. В зимний период это можно было бы сделать. Жизнь покажет.

— Очевидно, что полуостров привлекает к себе и тех туристов, которым интересны древности...

— Нельзя забывать и то, что в Крыму находится множество исторических достопримечательностей. Многое было раскопано нашими археологами, но, думаю, это где-то процентов десять от того, что у Крыма есть на самом деле. У нас есть античные города. Всегда надо помнить и о том, что Крым — это первая христианская земля на территории современной России.

— Крым становится новым центром паломничества?

— Крым — это колыбель русского православия. Православное паломничество если и должно где-то в России еще развиваться, то в Крыму. Много что здесь есть посмотреть. Думаю, число паломников, прибывающих в Крым, будет только расти.