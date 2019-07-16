В Киеве заявили о договоренности провести обмен пленными в течение месяца

Киев, 16 июля. Представители лидеров стран «нормандской четверки» договорились провести обмен пленными в течение месяца, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

По его словам, внешнеполитические советники лидеров стран «нормандской четверки» договорились провести обмен «определенного количества» пленных. Пристайко напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский говорил об обмене «10 на 10» или «15 на 15».

«В принципе, мы не замыкаемся на определенном круге людей», — добавил заместитель главы офиса президента Украины.

Он также сообщил, что сторонам удалось прийти к другим договоренностям. В частности, о прекращении огня, хлебном перемирии, о разминировании в Станице Луганской и еще на двух предварительно согласованных участках, добавил украинский чиновник.

Кроме того, по словам Пристайко, на встрече помощников и советников глав государств «нормандского формата» в Париже обсуждались инициативы по облегчению социально-экономических связей с республиками Донбасса.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда после государственного переворота Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки идут до сих пор.

Последний раз Украина и республики Донбасса обменивались пленными в 2017 году.