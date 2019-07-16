Арестованный на юго-западе Сирии боевик раскрыл причину активизации терактов в Даръа

Все чаще из Сирии поступают сведения, указывающие на то, что подготовленные американскими инструкторами в районе Ат-Танфа бандгруппы боевиков в настоящее время активно используются для дестабилизации обстановки на юго-западе арабской республики. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Так, по информации сирийского источника в соцсети Facebook, в провинции Эль-Кунейтра в ходе боя с одной из таких группировок был взят в плен боевик, который напрямую подтвердил эти предположения.

Он рассказал, что прибыл в регион из-под Ат-Танфа в составе банды джихадистов для проведения диверсий в юго-западных провинциях САР. Также пленный пояснил, что всего конкретно для этих целей было подготовлено несколько таких бандформирований. Они были созданы американцами из бывших членов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и других группировок.

Подтверждение слов пленного радикала не заставило себя долго ждать. Вскоре был зафиксирован всплеск террористической активности в провинции Даръа. Например, 13 июля к западу от ее административного центра был обстрелян КПП Сирийской арабской армии (САА), в результате чего один военнослужащий был убит, а другой — серьезно ранен.

В этот же день на дороге недалеко от города Босра на пути следования патруля российской военной полиции произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Кроме того, к востоку от населенного пункта Бусра Аль-Харири на мине, установленной террористами, взорвался автомобиль сирийской армии.

Уже 15 июля в результате нападения исламистов на контрольно-пропускной пункт в городе Аммурия на западе провинции Даръа получили ранения два военнослужащих правительственных войск.

Поспешность, с которой боевики были переброшены из зоны Ат-Танфа, неслучайна. По замыслу американских кураторов, совершенные их подопечными теракты должны отвлечь правительственные силы и затруднить их действия против террористов в зоне деэскалации «Идлиб».

Все это указывает на то, что в ближайшее время не исключена возможность проведения новых террористических атак экстремистов, призванных также продемонстрировать якобы неспособность сирийского руководства контролировать обстановку в стране.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков считает, что провоцирование эскалации ситуации в Даръа, действительно, может быть попыткой оттянуть часть войск САР из Идлиба, который пока остается последним оплотом боевиков в арабской республике. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ФАН.

«Исключать этого, безусловно, нельзя. Многие внешние силы хотели бы отвлечь Дамаск от борьбы с террористами на северо-западе страны, где им были достигнуты серьезные успехи. Продвижение САА вызывает недовольство не только Турции, но американцев, а также других западных государств, которые заинтересованы в поддержании очагов нестабильности в Сирии и состояния раздробленности. Им выгодно существование обширных анклавов, удерживаемых террористами и, соответственно, не подконтрольных официальным властям. Поэтому атаки в Даръа вполне могут быть отвлекающим маневром», — отметил эксперт.

Кроме того, он также напомнил о недавно поступивших из региона сведениях, разоблачивших планы США по подготовке особых бандформирований, призванных внести смуту в налаживающуюся ситуацию на юго-западе САР вблизи израильских границ.

«Данные нападения можно рассматривать в контексте тех событий, о которых стало известно чуть раньше. В частности, данных о том, что американцы намерены обучить в Иордании новые партии радикалов для дальнейшей отправки их в Даръа. Вероятно, что нынешняя эскалация является следствием тех переговоров в Иерусалиме между Израилем, США и РФ. Тогда эта встреча не привела Тель-Авив и Вашингтон к желаемым результатам, связанным с как минимум ослаблением Ирана. И теперь, как и ожидалось, Соединенные Штаты, не получив своего, вновь задействуют боевиков для подрыва обстановки и в рамках попытки манипулировать оппонентами», — закончил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.