ФАН продолжает конкурс «Хорошие новости России» для журналистов региональных СМИ

Санкт-Петербург, 16 июля. Федеральное агентство новостей продолжает конкурс «Хорошие новости России». Напомним, конкурс проводится в целях поддержки журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости об РФ. Главная задача конкурса — поддержать талантливых творческих работников СМИ и блогеров.

В конкурсе могут принять участие граждане России, чьи материалы были опубликованы в российских СМИ в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются до 31 декабря. В этот день на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов от претендентов, отобранных экспертами редакции или отправленных по почте goodrussia@riafan.ru.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Наука и инновации

(Новости, репортажи и интервью о работе и достижениях российских ученых и изобретателей)

Экономика страны или региона

(Новости, репортажи и интервью о реальных экономических достижениях страны или региона)

Спорт

(Новости, репортажи и интервью о профессиональных спортсменах и любителях, сумевших достичь значительных результатов)

Общество и социальные проекты

(Новости, репортажи и интервью, посвященные успешным социальным и благотворительным проектам)

Герои современности

(Истории уникальных позитивных личностей России — от многодетных семей до ветеранов и героев, спасающих жизни)

Желающим принять участие в конкурсе «Хорошие новости России» до 31 декабря необходимо отправить на почту goodrussia@riafan.ru заявку, заверенные копии публикаций либо ссылки на материалы, если они были опубликованы в сети Интернет.

Читатели ФАН смогут проголосовать за понравившиеся материалы прямо на сайте, кроме того, свой отбор проведет экспертное жюри. Кстати, после подведения итогов первого конкурса, которое прошло в Москве 9 июля 2019 года, в состав жюри конкурса изъявила желание войти сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Теперь жюри конкурса выглядит так:

Победители в каждой номинации получат денежный приз (гонорар за публикацию): 100 000 рублей. При этом с этой суммы будет удержан налог 13%.

Помимо пяти указанных номинаций, жюри и читатели вправе предложить свои, специальные. Победители в них также получат денежный приз или ценный подарок.

Все интересующие вас вопросы можно задать нам по электронной почте goodrussia@riafan.ru или по телефонам: 8 (800) 777-17-61, 8 (812) 627-14-32, 8 (981) 722-50-09.

Конкурс «Хорошие новости России» будет проходить на постоянной основе — по два этапа в год.

Итоги первого этапа были объявлены 9 июля. ФАН наградило первых победителей конкурса в Общественной палате РФ.

Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях и проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.

Мы призываем присоединиться к нашей инициативе региональные СМИ, а своим коллегам из других медиа желаем публиковать чуть больше добрых новостей в своих лентах. Потому что в России есть и хорошие новости.

Посмотреть Положение о конкурсе, скачать форму заявки можно по ссылке.