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СБУ исключила «вмешательство РФ» в выборы в Раду

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СБУ исключила «вмешательство РФ» в выборы в Раду

Киев, 16 июля. Служба безопасности Украины не выявила ни одной попытки вмешательства в выборы в Верховную раду со стороны России, об этом сообщил временно исполняющий главы СБУ Иван Баканов.

«Состоянием на сейчас нет», — заявил Баканов в ответ на вопрос журналистов о том, фиксировала ли СБУ попытки вмешательства РФ в выборы в Раду, сообщает УНН.

Ранее партия бывшего президента Украины Петра Порошенко назвала телемост между украинским каналом NewsOne и российским каналом «Россия-1» попыткой «вмешательства РФ» в выборы на Украине. Телеканалы «Россия-1» и NewsOne планировали провести 12 июля телемост. Однако 8 июля руководство украинского телеканала сообщило об отмене эфира из-за «прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких». Позже Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил проверку NewsOne.

Стоит отметить, что обвинения РФ во «вмешательстве» в выборы стали популярны после заявления американских политиков. В Вашингтоне сторонники проигравших выборы демократов обвинили в своем поражении «вмешательство РФ».

При этом инициированное спецпрокурором США Робертом Мюллером расследование, которое длилось два года, закончилось провалом. Мюллер был вынужден признать, что никакого «вмешательства» не было, и с позором подать в отставку.

Москва неоднократно опровергала бездоказательные обвинения во «вмешательстве» в выборы. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что обвиняющие РФ во «вмешательстве» стороны не привели ни одного доказательства.

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