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Оренбургские пограничники нашли нелегала в прицепе автомобиля

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Оренбургские пограничники нашли нелегала в прицепе автомобиля

Оренбург, 16 июля. В международном автомобильном пункте пропуска Сагарчин задержали иностранца. По информации RIA56, нелегал спрятался в тайнике прицепа и пытался проехать через границу в Россию.

Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области сообщило, что нарушителя в процессе досмотра автомобиля и прицепа.

«Водитель и принадлежащий ему автомобиль, используемый как средство незаконного перемещения иностранного гражданина через государственную границу, переданы в ОМВД России по Акбулакскому району», – передает пресс-служба пограничного ведомства.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела на водителя транспортного средства за попытку перевезти нелегала в Россию. А на самого иностранца уже завели дело.

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