Москва, 16 июля. Группу российских туристов не пустили на территорию Южной Кореи.

По данным посольства РФ в Сеуле, 13 июля в Южную Корею прибыли 26 российских граждан. При прохождении пограничного контроля граждане РФ не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях, после чего сотрудники южнокорейской иммиграционной службы отказали им во въезде. Позднее стало известно, что российских туристов заподозрили в попытке въехать в Южную Корею под видом туристов с целью нелегального трудоустройства.

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин отметил, что действие безвизового режима между Россией и Южной Кореей распространяется только на туристические поездки, передает телеканал «360».

«Это означает, что прибывающие туристы обязаны иметь при себе обратный билет, определенную сумму денег, ваучер на проживание в гостинице или контактные данные представителя принимающей стороны», — пояснил Горин.

Стоит отметить, что проблема нелегальной иностранной рабочей силы является актуальной дя Южной Кореи. Эксперт по Корейскому полуострову Юджин Лим отмечает, что власти Южной Кореи ведут активную борьбу с иностранцами-нелегалами.

«И хотя большая часть нелегалов приезжает из Восточной и Юго-Восточной Азии, я знаю, что русскоговорящее население значительно выросло и продолжает увеличиваться быстрыми темпами», — пояснил Лим.

Ранее южнокорейские туроператоры дали рекомендации для поездок россиян в республику. Российским туристам, которые направляются в Южную Корею, необходимо иметь при себе программу поездки, бронь гостиницы, а также обратный билет и выписку с банковского счета, чтобы избежать проблем с пересечением границы.