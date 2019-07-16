Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

СМИ сообщили о решении КС Украины признать конституционным закон о декоммунизации

31
0 Оставить комментарий

СМИ сообщили о решении КС Украины признать конституционным закон о декоммунизации

Киев, 16 июля. Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, соответствующее решение было принято на заседании большой палаты КСУ во вторник.

«Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации», — сообщил источник агентства «Укринформ» в суде.

КСУ приступил к рассмотрению закона 21 мая по представлению 46 депутатов Рады. При этом рассмотрение дела происходило в закрытом режиме.

Так называемый закон о декоммунизации был принят на Украине в 2015 году. В соответствии с законом был переименован целый ряд городов, улиц и площадей. Прикрываясь законом о декоммунизации, украинские радикалы регулярно оскверняют и сносят памятники советским войнам, освободившим народ от фашистских захватчиков. Так, украинские дайверы утопили бюст Владимира Ленина в Новониколаевском карьере.

Более того, разработчики 4A Games при создании игры Metro Exodus по мотивам книг Дмитрия Глуховского «Метро» включили в игру награждение за декоммунизацию. Игрок получает миссию на уровне «Тайга» уничтожить памятник Ленину.

Ранее председатель партии шестого президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал об отношении новых властей к декоммунизации. По его словам, такие вопросы необходимо решать на локальном уровне, так как переименование городов не всегда отражает интересы украинцев. Соратник Зеленского призвал проводить референдумы по вопросам декоммунизации.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров