Киев, 16 июля. Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, соответствующее решение было принято на заседании большой палаты КСУ во вторник.

«Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации», — сообщил источник агентства «Укринформ» в суде.

КСУ приступил к рассмотрению закона 21 мая по представлению 46 депутатов Рады. При этом рассмотрение дела происходило в закрытом режиме.

Так называемый закон о декоммунизации был принят на Украине в 2015 году. В соответствии с законом был переименован целый ряд городов, улиц и площадей. Прикрываясь законом о декоммунизации, украинские радикалы регулярно оскверняют и сносят памятники советским войнам, освободившим народ от фашистских захватчиков. Так, украинские дайверы утопили бюст Владимира Ленина в Новониколаевском карьере.

Более того, разработчики 4A Games при создании игры Metro Exodus по мотивам книг Дмитрия Глуховского «Метро» включили в игру награждение за декоммунизацию. Игрок получает миссию на уровне «Тайга» уничтожить памятник Ленину.

Ранее председатель партии шестого президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал об отношении новых властей к декоммунизации. По его словам, такие вопросы необходимо решать на локальном уровне, так как переименование городов не всегда отражает интересы украинцев. Соратник Зеленского призвал проводить референдумы по вопросам декоммунизации.