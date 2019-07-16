«Мистер Калинка» Вадим Ананьев споет в поддержку строительства храма Победы

Москва, 16 июля. Народный артист России, ведущий солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, известный также как «Мистер Калинка», Вадим Ананьев проведет цикл благотворительных концертов в поддержку строительства главного храма Вооруженных сил РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Одно из таких выступлений состоится 17 июля в 12 часов в Центральном военно-клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка при поддержке благотворительного фонда «Воскресение». Другие концерты пройдут в воинских частях, военно-учебных заведениях, военно-медицинских учреждениях и учреждениях культуры Минобороны. Во время концертов можно будет отправить пожертвование на строительство смс-сообщением со словом «АРМИЯ» на короткий номер 3443.

Вадим Ананьев известен как «Мистер Калинка» за мастерское исполнение сольной партии в знаменитой русской песне. Он бессменно солирует в песнях «Катюша» и «Калинка» в составе хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова. «Калинка» в его исполнении звучала для папы римского Иоанна Павла II, для жителей России, Европы, Азии, Америки и воинов российской армии в местах вооруженных конфликтов.

Ананьев решил провести цикл концертов, чтобы поддержать сбор средств на строительство храма Победы и поощрить желание россиян принять участие в возведении нового собора.

Ранее замминистра обороны Андрей Картаполов в эксклюзивном интервью подробно рассказал ФАН, почему Минобороны РФ строит главный храм Армии России.