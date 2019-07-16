Навальный организовал Центр сбора подписей для финансирования своих протеже в МГД

Москва, 16 июля. Скандальный блогер Алексей Навальный создал Центр сбора подписей для тайного финансирования своих соратников, которые претендовали на депутатское кресло в Мосгордуме, сообщили СМИ.

Об открытии Центр сбора подписей, где каждый житель Москвы мог поддержать кандидата от команды Навального, стало известно еще в мае. Однако спустя пару дней после объявления о создании Центра разразился скандал.

Как выяснилось, Навальный под Центр сбора подписей арендовал помещение у скандального блогера-рейдера Михаила Шульмана, который прославился своими темными схемами при покупке недвижимости — «предприниматель» скупал квартиры и площади в ветхих домах для последующей перепродажи земли под застройку.

Спустя время появилась еще одна интереснейшая деталь. Как оказалось, Центр сбора подписей был по одному адресу с международной организацией по борьбе с коррупцией Transparency International, штаб-квартира которой находится в Берлине. Примечательно, что два года назад специалисты компании опубликовали материал, в которой жестко раскритиковали используемую скандальным блогером схему для организации своего подписанного центра.

Представители TI обратили внимание на то, что в российском законодательстве четко обозначены размеры избирательных фондов кандидатов и способы их финансирования, что соответствует общемировой практике. Однако непорядочные политики могут увеличивать свою «казну» или скрывать источники финансирования, используя якобы не связанные с ними НКО.

Так, стало известно, что Центр сбора подписей, созданный Навальным, финансируется через «Фонд организации и координации защиты прав граждан». Сам же фонд получает деньги из самых разных источников — начиная от других фондов и заканчивая биткоин-кошельками. При этом движение средств по последнему способу отследить невозможно — это могут быть деньги, которые поступают от иностранных политиков, спецслужб, крупных бизнесменов и бежавших за границу преступников.

В то же время кандидаты не платят за собранные в Центре подписи. Для них он работает бесплатно, хотя известно, что сбор подписей является самым затратным мероприятием в избирательной кампании. Таким образом, как отметило Nation News, «борец с коррупцией» в обход законодательства не ограничил своим протеже ни размер бюджета, ни источники финансирования.

Тем не менее используемые оппозицией грязные схемы финансирования не помогли пробиться в Мосгордуму. Ряд соратников Навального, в том числе юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, понимая, что пройти первый тур депутатской гонки не получится, решили рисовать подписи избирателей. Однако это была не самая радикальная мера для достижения цели, оппозиция шагнула вперед — использовала личные данные давно умерших людей.

Оппозиционные кандидаты в МГД, несмотря на их крайне сомнительные ухищрения, так и не смогли собрать пять тысяч «чистых подписей». В их подписанных листах было более десяти процентов подделанных автографов россиян.