Денисова передала список находящихся в РФ украинцев

Киев, 16 июля. Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова сообщила, что передала список из 150 украинцев, находящихся на территории России. В список включены 24 моряка ВМС Украины, задержанные за провокацию в Керченском проливе.

«Я тоже привезла вам список, полностью который содержит 150 дел — это граждане Украины, которые содержатся на территории РФ и в Крыму, в том числе 24 моряка», — заявила Денисова по итогам встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой в Москве.

Накануне прошла встреча омбудсменов России и Украины Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой. На встрече в Киеве стороны провели предварительную работу по спискам задержанных россиян и украинцев.

Москалькова передала украинской коллеге список из 50 россиян, удерживаемых на Украине. Российский омбудсмен подчеркнула, что из 50 человек 27 находятся в местах лишения свободы, в том числе 13 человек отбывают наказание.

Кроме того, в ходе встречи Москалькова напомнила о предложении Москвы освободить украинских моряков при условии, что будет обеспечено их участие в уголовном процессе. Также на встрече в понедельник Москалькова и Денисова обсудили предоставлении независимым врачам возможности обследовать украинцев, задержанных в РФ. Речь идет, в том числе, об украинских моряках и осужденном за содействие терроризму Павле Грибе. В этой связи российский омбудсмен уточнила, что стороны наметили план действий по оказанию удерживаемым лицам необходимой медицинской помощи.