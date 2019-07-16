Россиянам дадут право на возврат страховки за досрочное погашение кредита

Москва, 16 июля. Госдума в основном чтении одобрила закон о возврате страховки за досрочно погашенные кредиты, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Соответствующие поправки приняты в статью 958 части второй Гражданского кодекса РФ о последствиях досрочного прекращения договора страхования.

Сейчас в законодательстве РФ нет единой нормы возврата части страховки для добросовестных заемщиков, вопрос регулируется подзаконными актами. И чаще всего сумма и возможность возврата зависят от желания страховой компании.

«Нередки, к сожалению, случаи, когда людям приходится доказывать в суде свое законное право на возврат части страховой премии. Принятыми поправками мы устраняем данный правовой пробел, — рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Законопроект позволит обеспечить возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит».

Правки в законопроекте установят особые правила возврата заемщиком части уплаченной им страховой премии в случае, если он досрочно исполняет все обязательства по договору потребительского кредита и отказывается от него.

«Возможность устранить необоснованную переплату при досрочном завершении действия страховки в связи с полным возвратом кредита и процентов по нему защитит права граждан», — подчеркнул Володин.

Нововведение в закон предлагает возврат страховой премии за вычетом ее части пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Право на возврат действует в случае, если досрочный отказ от договора страхования оформлен в течение 14 календарных дней с даты досрочного исполнения обязательств по договору потребительского кредита.