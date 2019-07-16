Эксперт предупредил о главных опасностях, подстерегающих российских туристов в Тунисе

Тунис становится все более небезопасным для россиян, которые отправляются туда на отдых. Знаком того, что в Тунисе весьма вольготно чувствуют себя различные террористические группировки, стало сообщение о судебном процессе в алжирском Батне недалеко от тунисской границы над членами террористические группировки, связанной с ИГИЛ1 (ИГ1, «Исламское государство»1, запрещено в РФ).

По данным алжирских властей, арестованные, у которых было изъято большое количество взрывных устройств, планировали теракты, в том числе в местах массового скопления людей во время манифестаций, на популярных курортах и так далее.

По мнению экспертов, Тунис, а также соседние Алжир и Ливия — опасные страны, куда вообще не стоит ехать. Если же Ливия, где после убийства Муаммара Каддафи фактически не прекращается гражданская война, не воспринимается как курортное место, то с Тунисом ситуация другая. Это весьма популярный курорт, в том числе у россиян, в первую очередь из-за дешевизны при относительно неплохом комфорте.

Однако, как говорилось в сказке Александра Пушкина, «не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»: за такой отдых можно заплатить втридорога, и отнюдь не только деньгами, предупреждают эксперты по этому региону.

О главных опасностях, подстерегающих российских туристов в Тунисе, рассказывает эксперт ассоциации независимых военных политологов Александр Перенджиев.

«Многие террористические организации, действующие в Алжире и Ливии, имеют свои теневые предприятия и структуры в соседнем Тунисе, — отмечает Перенджиев в комментарии Федеральному агентству новостей. — Эти теневые структуры зарабатывают на территории Туниса деньги на свою террористическую деятельность. Зарабатывают через наркотрафик, незаконный оборот оружия, заказные убийства, проституцию и даже торговлю людьми».

Кроме того, Тунис — это место вербовки боевиков, в том числе для террористических организаций, действующих в Алжире, предупреждает политолог.

«Эта вербовка далеко не всегда добровольная, нередко она принимает форму похищения с выставлением условий: либо принимаешь ислам и вступаешь в незаконное вооруженное формирование, либо становишься рабом», — говорит Перенджиев.

Жертвами похищений нередко становятся иностранцы, в том числе туристы, говорит собеседник ФАН.

«Пропажи людей в Тунисе властями этой страны, естественно, не афишируются, чтобы не спугнуть потенциальных туристов, но такие факты есть, — предупреждает политолог. — Пока о пропаже россиян, к счастью, не было слышно, но, возможно, это просто из-за отсутствия информации, поскольку речь может идти о неорганизованных туристах, перемещения которых турагентства просто не отслеживают».

Кроме того, сообщает эксперт, в Тунисе активно действуют фактически «клубы» подготовки боевиков, которые могут скрываться за ширмой безобидных с виду спортивных обществ, групп изучения ислама и т. д.

«Пока Тунис не начал серьезную борьбу со всеми этими террористическими и околотеррористическими структурами, иметь дело с этим государством опасно», — предупреждает Александр Перенджиев.

Напомним, именно в Тунисе произошел один из самых кровавых террористических актов, направленных против туристов. 26 июня 2015 года в тунисском Сусе территория отелей El Mouradi Palm Marina и Steigenberger Kantaoui Bay подверглась атаке вооруженного террориста. 39 человек тогда погибли, более сорока получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.