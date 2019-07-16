Зампред ЦИК указал на ликбезный характер встречи с кандидатами в Мосгордуму

Москва, 16 июля. Заместитель председателя московского ЦИК Николай Булаев рассказал, что встреча с рядом кандидатов в депутаты Мосгордумы имела, скорее, ликбезный характер.

Он подчеркнул, что беседа прошла вполне удачно, на встречу пришли только три человека из 14 заявленных.

«Это была встреча такого ликбезного характера. И мы, мне кажется, весьма неплохо поговорили. В заявлении было написано — 14 человек. Пришло три человека», — сказал Булаев.

По его словам, встреча длилась более часа, ее участники пытались найти взаимопонимание по ряду вопросов.

«Мне кажется, по каким-то моментам мы нашли понимание, по каким-то — нет», — резюмировал зампредседателя ЦИК.

Во вторник стало известно, что столичный избирком отказал в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, а 216 человек зарегистрировались успешно. Согласно данным пресс-службы Мосгоризбиркома, в общей сложности, было выдвинуто 426 кандидатов, а представили документы на регистрацию 290 человек.

В числе тех, кому отказано в регистрации, оказались самовыдвиженцы в Мосгордуму от 43-го округа столицы. Речь идет и о ярых сторонниках блогера Алексея Навального — Любови Соболь, Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.

Еще во время избирательной кампании появилась информация, что так называемая «несистемная» оппозиция собирает подписи нечестным образом. К примеру, в конце июня в одной из московских квартир полиция нашла штаб по изготовлению поддельных подписей за Соболь. Громкий скандал разгорелся и после того, как в избирательных бюллетенях юриста так называемого ФБК Навального появились подписи умерших москвичей. Число «мертвых душ» в проверенных подписных листах Соболь составляет более 20%. Яшин и Гудков не уступают своей коллеге — они также попались на фальсификации подписей.

Оппозиция пытается оправдать свои неудачи в политике происками неких воображаемых врагов и оправдывается тем, что ее якобы намеренно не пускают на выборы. Сторонники Навального явно не готовы вести конструктивный диалог. Об этом свидетельствует и недавний балаган, устроенный Соболь и Яшиным на встрече с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. На этом они не успокоились и попытались в очередной раз обмануть москвичей ради политических очков. Соболь, Яшин, Митрохин и другие самовыдвиженцы-оппозиционеры устроили в Москве несанкционированную акцию из-за недопуска их на выборы.

Они призывали горожан активно провоцировать сотрудников правоохранительных органов, тем самым подталкивая их к совершению преступления. Полиция, отметим, действовала максимально корректно, и не допустила массовых провокаций и стычек.

Депутат Госдумы Евгений Федоров прокомментировал незаконные акции навальнистов у Мосгоризбиркома и призвал привлечь к ответственности Соболь и Яшина.