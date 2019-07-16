Медики объяснили, почему у сладкоежек повышен риск развития рака

Москва, 16 июля. Медики объяснили, почему сладкоежки подвержены больше других риску развития онкологических заболеваний.

Как рассказал главный научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Алексей Трякин, злокачественные новообразования чаще всего появляются у тех людей, которые неравнодушны к сладостям — шоколаду и конфетам.

По словам Трякина, именно прием простых углеводов, а именно глюкозы и сахарозы, приводит к быстрому повышению концентрации сахара в крови, а это «провоцирует выделение инсулина и инсулиноподобного фактора роста (IGF)». Об этом пишет «360».

«Последний участвует в процессе роста, развития и дифференцировки клеток и тканей организма. Он запускает целый путь из разных сигналов. В конечном итоге чрезмерная активация данного сигнального пути может приводить к образованию опухолей», — объяснил специалист.

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник РОНЦ им. Н.Н. Блохина Сергей Портной подчеркнул, что избыточный вес чаще всего появляется из-за неконтролируемого потребления сладкого. У женщин, которые не могут отказать себе в конфетах и шоколадках, может развиться рак молочной железы.

«Избыточный вес усиливает синтез эстрогенов. Это проводит к пролиферации — разрастанию ткани организма путем новообразования клеток. Это является спусковым механизмом развития онкологических заболеваний», — сказал Портной.

По его словам, наследственные факторы, прием гормональных контрацептивов, отсутствие родов и лактации также могут влиять на развитие злокачественных новообразований.

Напомним, ранее шведские ученые выяснили, как группа крови может влиять на развитие рака. Исследование, длившееся целых 35 лет, провели специалисты из Каролинского института.