СМИ сообщили о захвате Ираном танкера из ОАЭ

Тегеран, 16 июля. Иранские военнослужащие, по предварительным данным, захватили нефтяной танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на источники в американской разведке.

По словам журналистки, танкер шел под флагом Панамы, в то время как военные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) принудили моряков направить судно в иранские территориальные воды.

Она указала на то, что официальный Абу-Даби в настоящее время никак не отреагировал на произошедшее.

Как сообщает агентство AP, нефтяной танкер из ОАЭ два дня назад прекратил передавать свои координаты во время прохода через Ормузский пролив. Согласно информации издания, последние данные говорят о том, что танкер отклонился от маршрута и направился в сторону Ирана. Отмечается, что через этот пролив проходит примерно 30% морской торговли нефтью.

Напомним, в середине июня сообщалось, что два нефтеналивных судна подверглись атаке в Оманском заливе.