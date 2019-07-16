Яшин получил рекордную премию в своем районе за сбор подписей

Часть муниципальных депутатов Красносельского района Москвы обвинили главу совета Илью Яшина в коррупции. Их возмутило то, что он выписал себе премию в размере 130%, при этом весь месяц глава совета был в отпуске и занимался своей предвыборной кампанией.

Пока Илья Яшин безуспешно борется с Мосгоризбиркомом, рисует подписи избирателей и использует админресурс для агитации, в его районе разразился коррупционный скандал. Приспешники оппозиционера во главе с правой рукой Яшина Петром Царьковым выписали своему боссу премию в размере 130% (примерно 120 тысяч рублей) за то, что он месяц отсутствовал на работе. Возражения тех депутатов, которые оказались недовольны таким раскладом, во внимание не принимались. Мало того, все те же «соратники» Ильи Валерьевича приняли несколько абсурдных решений, которые растранжирят и так небольшой бюджет муниципального округа. Например, повесить мемориальные таблички на дома, которые подлежат сносу.

Премия

Итоговый протокол по назначению премии Яшину на официальный сайт совета депутатов не попал. Зато решение этого вопроса есть на видеозаписи заседания на том же сайте.

После 40 минут заседания совета депутатов муниципального округа Красносельский, на котором принимали отчет исполнения бюджета за 2018 год, Петр Царьков, замещающий Илью Яшина, пока последний находится в оплачиваемом отпуске в связи со сбором подписей для выдвижения в депутаты Мосгордумы, озвучил неожиданное предложение.

«Поощрить за активное участие в осуществлении отдельных полномочий за второй квартал 2019 года главу муниципального округа Красносельский Яшина Илью Валерьевича денежной премией в размере 130% от месячного вознаграждения».

Правда, Царьков тут же сдобрил эти слова заявлением, что депутаты предлагают Яшину отдать эту премию на благотворительность или на работу с жителями Красносельского района.

«Почему мы должны давать премию из средств местного бюджета за те полномочия, за которые он получает зарплату, — возмутилась депутат Алевтина Базеева, одна из тех, кто пытается противостоять Яшину. — Вы меня простите, но это нахальство, потому что он всех критикует за такие вещи. А сам хочет получить. Если он раньше за три месяца получал премию 90 тысяч, то теперь за два месяца, потому что июнь он провел в отпуске, 120 тысяч хочет получить. Это как вообще? Совесть есть или нет?»

На что Царьков ответил: он, как глава бюджетной комиссии, в курсе, что и предыдущий совет депутатов принимал точно такие же решения — выписывал премии и в 100%, и в 120%. Из его слов стало понятно, что Илья Валерьевич пошел на рекорд и выписал себе премию в 130%.

Благотворительность

Далее Царьков начал объяснять: мол, Яшин неоднократно говорил, что на эту премию осуществляется работа юриста Дмитрия Таралова, который ведет в районе прием граждан по юридическим вопросам. Но тут выяснилось, что юрист уже давно не осуществляет прием и ушел от сотрудничества с районом и Яшиным. Предложенная Базеевой инициатива сократить премию до 70% не была принята большинством коалиции Яшина.

«Это коррупция, — возмутилась она. — И использование административного ресурса».

То есть Яшин получит рекордную премию за два неполных месяца работы — весь июнь он был в отпуске, а май, с учетом праздников, был коротким.

Кстати о праздниках: жители Красносельского района 9 мая в очередной раз остались без праздничных мероприятий. Яшин же традиционно эти дни провел в Германии. Базееву поддержали врач Светлана Караева и соцработник Ольга Шолохова. Обе женщины, в отличие от оппозиционных депутатов, имеют реальные профессии, помогающие людям.

Тот же Петр Царьков, согласно официальным данным, которые он предоставляет в налоговую и совет депутатов, работает управляющим рестораном, в котором получает десять тысяч в месяц! И еще 20 тысяч в качестве премий за то, что является депутатом. Столь скромный доход не мешает ему иметь Mercedes C-Class, две квартиры, два загородных дома и четыре земельных участка. Чем занимается в реальности Царьков, кроме выписывания премий, неизвестно.

Здесь все оппозиционеры равняются на босса. В декларации о доходах за 2017 год (когда Илья Валерьевич только начал руководить советом) он указал годовой доход 1 947 754,67 рубля. При этом Яшин умудрился в тот же год купить апартаменты в ЖК «Волга» в 2,5 километрах от Кремля за девять миллионов рублей и Mercedes C-Class за 2,5 миллиона рублей. А что конкретно он делает для людей, под большим вопросом.

Мемориальные таблички

Львиную долю времени заседания депутаты Яшина посвятили установлению мемориальных табличек исторических личностей, которые жили когда-то в Красносельском районе. Например, табличку памяти великого русского актера Александра Гавриловича Абдулова. Депутатов не смутил тот факт, что актер в этом доме лишь снимал квартиру непродолжительное время на заре своей карьеры. Но самое странное, что депутаты готовы потратить бюджетные деньги на памятный знак на доме №6 на улице Русаковской. Дом, который еще в 2005 году был признан аварийным, расселен и подлежит сносу. Он находится в печально известном квартале 998, за который Яшин боролся как за памятник советской архитектуры. Эта борьба закончилась тем, что люди вынуждены жить в аварийных домах, вместо того чтобы переселиться в новое комфортабельное жилье в родном районе.

Всего же в квартале 998, который по всем законам подлежит сносу и опасен для проживания людей, решено установить порядка десяти памятных табличек. То есть депутаты планируют потратить деньги на то, что в скором времени пойдет под снос.

Илья Валерьевич на заседании не был. Как уже говорилось ранее, он находится в отпуске в связи с попыткой баллотироваться в Московскую городскую думу. Правда, как выяснилось 15 июля, и находясь в отпуске, Яшин сумел использовать свое служебное положение. На официальном сайте Красносельского района есть ссылки на социальные сети — значки размещены на всех страничках ресурса. А в соцсетях муниципальный избранник разместил свои агитационные материалы, что строжайше запрещено законом. То есть сайт, оплаченный из бюджета округа и предназначенный для размещения информационных услуг для населения, Илья Валерьевич умудрился использовать в собственных целях. Остается вопрос: как планировал Яшин использовать городскую думу в собственных целях?