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Омбудсмены РФ и Украины наметили дорожную карту по возвращению удерживаемых лиц домой

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Омбудсмены РФ и Украины наметили дорожную карту по возвращению удерживаемых лиц домой

Москва, 16 июля. Российские и украинские омбудсмены наметили дорожную карту по возвращению удерживаемых лиц на родину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам встречи со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой.

«Мы наметили дорожную карту взаимодействия. Это дает возможность надеяться многим и многим семьям, что разрешатся судьбы людей, они смогут вернутся в свои дома», — сказала Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что на встрече, прошедшей в Москве, стороны также обсудили возможность подачи обращения о помиловании ряда удерживаемых лиц, однако называть фамилии этих граждан Москалькова отказалась, чтобы «не зародить надежду раньше времени».

«Этот вопрос требует очень серьезной проработки, поскольку наши мандаты не совпадают в вопросе оказания помощи гражданам через институт помилования», — заключила российский омбудсмен.

Ранее член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди рассказала Федеральному агентству новостей, что мешает обмену задержанных россиян и украинцев. По ее словам, для этого процесса предварительно необходимо разработать правовую составляющую. Также Ковитиди отметила, что обмену могут препятствовать коллизии, касающиеся двойного гражданства у некоторых из задержанных.

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Источник: ТАСС
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