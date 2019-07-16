Обновленный Nissan Skyline официально презентовали в Японии

Токио, 16 июля. Популярный японский автопроизводитель Nissan представил обновленный седан Nissan Skyline.

Новинка, предназначенная для японского рынка, больше известна россиянам как Infiniti Q50. Машина получил новую решетку радиатора с V-образной вставкой. Кроме того, у авто были изменены бамперы и круглые светодиодные секции в задних фонарях.

Главной особенностью салона у Nissan Skyline является медиакомплекс NissanConnect. Он может автоматически обновлять свое программное обеспечение. Также у водителей появилась возможность строить маршрут «от двери до двери». Цена рестайлингового Nissan Skyline составляет от 2, 5 млн рублей.

Напомним, ранее в японском автоконцерне Nissan назвали цены для потребителей России на обновленный Qashqai. Так, базовая версия машины обойдется покупателям в 1,3 млн рублей, а максимальная сборка — 1,9 млн.