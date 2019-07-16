Стало известно, кто озвучит возлюбленную почтальона Печкина из «Простоквашино»

Москва, 16 июля. Актриса театра и кино Татьяна Васильева подарит своей голос новой героине мультсериала «Простоквашино» — возлюбленной почтальона Печкина, сообщила пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

Народная артистка России озвучит няню сестры Дяди Федора Маргариту Егоровну. Как сообщила пресс-служба киностудии, героиня появится в сюжетной линии фильма в сентябре 2019 года.

Васильева уже приступила к работе, отметила «Культуромания». По ее словам, ее героиня смешная и не похожа на нянь, которые были в других мультфильмах.

«Для актера это отдушина — озвучивать мультфильмы, и будет здорово, если моего персонажа будет больше», — приводит пресс-служба «Союзмультфильма» слова актрисы.

Напомним, «Союзмультфильм» запустил в производство мультсериал «Возвращение в Простоквашино» в прошлом году. Ожидается, что зрители увидят 30 серий.