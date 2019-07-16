Боевики из Идлиба ведут принудительную вербовку жителей Сирии, в том числе детей

Боевики предпринимают отчаянные шаги для восполнения своих рядов в Идлибской зоне деэскалации. По словам очевидцев, связанное с турецкими спецслужбами так называемое «Правительство спасения провинции Идлиб» объявило очередную принудительную мобилизацию. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Facebook (@syriabestnews).

Эта структура была создана террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и якобы выполняет административные, гражданские и судебные функции на территории Идлиба, контролируемого боевиками. Являясь по сути бутафорским органом управления, это «правительство» абсолютно не самостоятельно в принятии решений и полностью обслуживает интересы джихадистов. Прикрываясь изданным им указом о мобилизации, боевики забирают из домов в свои ряды, в частности, пятнадцатилетних юношей.

Для достижения своих целей и оказания максимального психологического воздействия на людей террористы распространяют листовки с текстом «постановления», проводят агитацию на радио и в интернете. Для запугивания населения распространяются слухи о том, якобы Сирийская арабская армия (САА) получила приказ об истреблении и изгнании с территории провинции всего мирного населения. Координирует эту деятельность специально созданный пропагандистский орган исламистов под названием «Комитет информации».

Стремясь обеспечить доукомплектование бандформирований, изрядно потрепанных в боях с правительственными силами САР, так называемая служба безопасности «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) проводит массовые задержания и принудительную доставку рекрутов в учебно-тренировочные лагеря, где при участии турецких военных инструкторов из них готовят боевиков для вооруженных бандгрупп.

Они проводят интенсивные курсы боевой подготовки, основной упор в которых сделан на стрельбу и работу с взрывными устройствами. Также новобранцев обучают основам разведки и ведения боевых действий малочисленными группами в населенных пунктах.

Таким образом, террористы активно наращивают боевой потенциал, что свидетельствует об их планах активизировать военные действия в Идлибской зоне деэскалации, хотя и без того обстрелы и попытки атак в нарушение перемирия ведутся ими регулярно. При этом боевики уже даже не стесняются использовать в прямых боестолкновениях малолетних бойцов.

1 Организация запрещена на территории РФ.