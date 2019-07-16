Киев закрепил в «законе о мове» лингвоцид украинцев

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступает в силу на Украине. Формально этот документ — наследие президента Петра Порошенко и один из пунктов его предвыборного слогана «Армія. Мова. Віра» («Армия. Язык. Вера»).

Однако за прошедшие после выборов три месяца новый президент Украины Владимир Зеленский, который пришел к власти в том числе на обещании решить языковой вопрос, не только не предпринял никаких шагов по блокированию данного закона, но и не сделал никаких обязывающих заявлений по этому поводу.

С кем поговорить по-русски?

Сегодня на Украине по отношению к русскому языку официально провозглашен целенаправленный лингвоцид — комплекс мер административно-политического и экономического характера, направленных на искоренение коренного языка страны, обычно в регионах его исконного распространения. Увы, откровенное или косвенное унижение людей, употребляющих русский язык, уже стало обычной практикой на Украине.

Речь идет о том, что на современной Украине доля госязыка на общенациональных каналах должна составлять не менее 90% против нынешних 75%, а на региональных — не менее 80% вместо 60%. Все передачи на других языках подлежат обязательному дубляжу на украинский.

Печатные СМИ, которые выходят на языках нацменьшинств, включая русский, обязаны выпускать дополнительный тираж (!) на украинском, при этом содержание номеров должно быть полностью идентично. Украинские компании должны создать для своих сайтов и страниц в социальных сетях версию на государственном языке и предлагать ее в качестве стартовой страницы.

Украинским языком должны владеть все до единого граждане страны — в противном случае им грозит запрет на профессии. Например, украинский должен стать единственным языком для служащих, представителей сфер торговли, обслуживания, образования, медицины и культуры. Смешно, но даже театральные постановки должны теперь снабжаться «субтитрами на украинском языке».

Действие нового закона не распространяется только на религиозные обряды и на частное общение: сбылась мечта украинских националистов, согласно которой «на русском ты сможешь поговорить только дома».

Более того, само обсуждение языковой повестки криминализируется — с 2024 года на Украине станут применяться различные меры наказания за «публичное унижение или оскорбление государственного языка». Кстати, данная норма в законе прописана максимально размыто, чтобы обеспечить репрессивное применение.

Например, закон запрещает искажение государственного языка в официальных текстах и документах, включая «умышленное... нарушение требований украинского правописания». Сделал ошибку, написал умышленно «хелiкоптер» вместо «гелiкоптер» или «гвинтокрыл» вместо «ґвинтокрил» — плати, как минимум, штраф.

Фактически на Украине уже нарушены базовые права значительной, если не подавляющей, части граждан страны. Новый украинский документ не соответствует принципам и нормам Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН о правах ребенка и другим международным соглашениям, подписанным Украиной. Под каток тотальной украинизации попали не только русские, но и представители венгерского, болгарского, румынского, еврейского и других меньшинств в стране.

Как же так получилось?

Бей по своим, чтобы чужие боялись

Современная языковая карта Украины отражает сложную историю украинского государства и украинцев как нации. На протяжении трех с половиной веков, с 1654 по 1991 годы, украинская государственность имела лишь контуры автономии разной степени выраженности в составе России (в ХХ веке — СССР). Это привело к тому, что литературный украинский язык был во многом маргинализирован и вытеснен в сугубо специальные области, потеряв связь с достижениями культуры, науки и техники.

Точно так же украинский язык оказался на вторых ролях в Австро-Венгрии, Румынии и Польше, где его развитие тоже было ограничено из-за доминирования немецкого и польского языков. Ну а современная украинская «мова» представляет собой языкового кадавра: он возник после расширения границ Украинской ССР в 1939—1940 годах, когда два варианта украинского языка, западный и восточный, были сведены вместе.

Правда, различия внутри украинского языка до сих пор не устранены — это наглядно видно на примере последовательных принятий «новых грамматик» (последняя редакция — в 2019 году). Каждая из таких реформ по-живому правит языковые нормы — в большинстве случаев в угоду «западному» варианту украинского языка, максимально удаленного от русской грамматики и лексики.

Таким образом, деятельность современных украинизаторов направлена в первую очередь против собственного украиноязычного населения, так как носители «восточных» и «северных» диалектов (полесский, восточнополесский, поднепровский, слобожанский и степной говоры) составляют большинство носителей украинского языка.

В то же время активно продвигаемая сегодня «львовская грамматика», которую пытаются превратить в литературную норму «мовы», — это не более чем сумма малочисленных и весьма специфических западных диалектов, испытавших гораздо более разрушительное влияние со стороны немецкого, польского, венгерского и румынского языков.

Таким образом, нынешняя политика киевских властей носит признаки лингвоцида в первую очередь по отношению к самим украинцам, которым вместо языка Котляревского, Шевченко, Коцюбинского и других классиков украинской литературы предлагается совершенно неудобоваримый «новояз».

Маскировка этого процесса банальна: утверждается, будто таким образом украинский язык возвращают к неким «изначальным» нормам, которые якобы были «испорчены» трехвековым соседством с русским языком. На деле же такие реформы приведут только к тому, что «Кобзаря» в украинских школах надо будет читать со словарем или снабжать подстрочным комментарием, который пояснит значение «непонятных» слов.

Впрочем, можно и «перевести» Шевченко с украинского на украинский — ибо нет глубины, которую не испробовали бы украинизаторы.

Логике не поддается

Второе направление удара современных украинизаторов — это, конечно, классический русский язык. Здесь стоит указать еще на одну интересную особенность языковой карты страны, которую сегодня пытаются использовать в уничтожении языка Пушкина и Чехова на Украине.

Объективные, неполитизированные языковые исследования Украины показывают ожидаемую картину: около пятой части населения страны говорит на суржике — разговорном языке, в котором причудливо сочетаются русская лексика и украинская морфология, синтаксис и фонетика. Замечательная фраза «Пусть воны повыздыхают цы курвы» («Пусть они сдохнут, эти шалавы») как нельзя лучше передает суть суржика, так как в ней причудливым образом перемешаны русские и украинские слова, да еще и дополненные польским заимствованием.

Суржик — это уникальная языковая норма. Он не является классическим пиджином, то есть упрощенным языком, который развивается как средство общения между двумя этническими группами, обычно находящимися в состоянии конфликта. Наличие суржика на Украине, кстати, — еще одно свидетельство «особого русского пути» в вопросе окраин, ведь только мирное сосуществование русского и украинского этносов сделало возможным появление по-настоящему смешанного языка.

Суржик, однако, не имеет какого-либо официального статуса и рассматривается украинскими властями исключительно как испорченный русизмами украинский язык. А в последнее время в Киеве окончательно осознали, что носители суржика и русского языка, которые используют его и сегодня, несмотря на повальную украинизацию, уже никогда от него не откажутся.

Исходя из этого в коридорах новой власти, уже при президенте Зеленском, возник иезуитский проект — соединить суржик и русский язык на Украине, придав им максимально непохожую на классический русский язык грамматику, морфологию и синтаксис. С таким предложением выступил советник Зеленского, некий Никита Потураев, который предложил переименовать Россию в «Московию», а классический русский язык — в «российский».

Почему не в «московский» — логике не поддается, ровно до тех пор пока не становится очевидным, что свою версию «русского» языка на Украине затем будут максимально приближать к украинскому языку через суржик. А потом и вовсе объявят «диалектом» украинского, который стоит изучать максимум этнографам и фольклористам.

Батракам язык не нужен

Очевидно, что все усилия нынешнего режима на Украине предпринимаются ради невыполнимой максимы «Прочь от Москвы!» Для реализации такой геополитической идеи Киев готов даже пожертвовать собственным населением.

Тем более что в логике нынешних власть имущих это население на Украине все равно лишнее: для батрачества на современных агропромышленных холдингах и в добыче полезных ископаемых вполне хватит и пяти миллионов жителей на всю Украину. Ни промышленности, ни высоких технологий в будущем Украины не предвидится — украинские элиты для такого слишком алчны.

Ирония судьбы: термин «лингвоцид» ввел в обращение и описал в деталях украинский лингвист канадского происхождения Ярослав Рудницкий. Для него таким процессом «лингвоцида» была политика СССР на Украине, в рамках которой, по подсчетам Рудницкого, около 200 украинских слов были заменены «русизмами».

Например, «цигарки» стали «сигаретами», а «пустелю» превратили в «пустыню». Ужасная потеря, не правда ли? А ведь в Украинской ССР свободно действовали школы и вузы с обучением на украинском, работали украинские театры, выходили украинские книги и газеты, вещали национальные каналы на украинском языке...

В целом, указанный лингвоцид русского, суржика и даже «восточного» украинского языка на Украине — лишь часть процесса угасания некогда «будущей второй Франции». В случае успеха политику лингвоцида на Украине завершит исчезновение языка (языковая смерть), после которой фразу на русском или даже классическом украинском языке Шевченко можно будет прочитать только на надгробиях.