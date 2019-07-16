На вейпы и электронные сигареты предложили распространить нормы антитабачного закона

Москва, 16 июля. Нормы антитабачного закона могут быть распространены на вейпы, электронные сигареты и средства нагревания табака. Соответствующую поправку ко второму чтению проекта о возвращении курительных комнат в аэропорты в ходе заседания Госдумы предложил глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я считаю, что ко второму чтению можно закрепить [в законопроекте], что на вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака распространяются все нормы антитабачного закона», — заявил он.

По его словам, на принятие такого решения «есть политическая воля».

«Но до сих пор этого не сделано. Мы, коллеги, должны обеспечить реализацию права некурящих людей не дышать сигаретным дымом», — подытожил Неверов.

По итогам обсуждения законопроект о праве аэропортов организовывать комнаты для курения был принят нижней палатой парламента в первом чтении.

Согласно документу, речь идет о специально выделенных изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции. При этом открыть их можно будет только в зонах, где находятся пассажиры, прошедшие предполетный контроль или следующие транзитом.