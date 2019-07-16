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На вейпы и электронные сигареты предложили распространить нормы антитабачного закона

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«ЕР» предложила распространить на вейпы и электронные сигареты нормы антитабачного закона

Москва, 16 июля. Нормы антитабачного закона могут быть распространены на вейпы, электронные сигареты и средства нагревания табака. Соответствующую поправку ко второму чтению проекта о возвращении курительных комнат в аэропорты в ходе заседания Госдумы предложил глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я считаю, что ко второму чтению можно закрепить [в законопроекте], что на вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака распространяются все нормы антитабачного закона», — заявил он.

По его словам, на принятие такого решения «есть политическая воля».

«ЕР» предложила распространить на вейпы и электронные сигареты нормы антитабачного закона

«Но до сих пор этого не сделано. Мы, коллеги, должны обеспечить реализацию права некурящих людей не дышать сигаретным дымом», — подытожил Неверов.

По итогам обсуждения законопроект о праве аэропортов организовывать комнаты для курения был принят нижней палатой парламента в первом чтении. 

Согласно документу, речь идет о специально выделенных изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции. При этом открыть их можно будет только в зонах, где находятся пассажиры, прошедшие предполетный контроль или следующие транзитом.

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