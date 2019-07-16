Эксперт объяснил абсурдность идеи Киева расширить «нормандский формат»

Идея Украины реформировать «нормандский формат» абсурдна, это будет внешнеполитический провал для канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Реформирование «нормандского формата»

Украина официально не приглашала Соединенные Штаты и Великобританию к участию в «нормандском формате» по урегулированию внутриукраинского конфликта на территории Донбасса, но не исключает возможности его переформатирования. Такое заявление сделал заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

«Действительно, вопрос расширения «нормандского формата» обсуждается не первый раз, и не только этим президентом, но и его предшественником. Есть ряд наций, которые высказывали свою заинтересованность в том, чтобы принять участие», — заявил Пристайко.

По его словам, в частности Канада и Польша готовы были принять участие в переговорах по урегулированию гражданского конфликта на юго-востоке Украины.

«Нормандский формат» — это не Библия, как и минский формат. Мы не можем вечно работать в рамках этих форматов, если они не приносят мир на нашу землю. Если мы увидим и убедимся, что эти форматы исчерпали себя, мы будем искать новые форматы», — заявил Пристайко.

Абсурдная идея

Как считает Иван Скориков, инициатива переформатирования формата по-украински заведомо абсурдна. Киев хочет вести переговоры в окружении кураторов вроде США и Великобритании и адвокатов — Канады и Польши — против одной России.

«Если бы в Киеве были заинтересованные в разрешении конфликта, то в переговорный процесс пригласили бы, прежде всего, представителей другой стороны конфликта, а не сторонних идеологически однородных наблюдателей. Но прямого разговора с властями ДНР и ЛНР на Украине боятся любые политические силы под страхом нападок радикалов, которые в условиях тотального правового нигилизма украинского общества и слабости государственных правоохранительных структур продолжают влиять на политические решения улицей», — пояснил Иван Скориков.

По мнению эксперта, наблюдателями, если так необходимо оживить переговоры, могли бы стать нейтральные политически крупные страны. Например, Индия или Китай. Иначе России будет просто невыгодно отстаивать интересы жителей Донбасса против сплоченной откровенно антироссийской коалиции.

«Заявление же о том, что «нормандский формат» не Библия, и Киев готов от него отказаться, противоречат международным договоренностям, гарантами которых выступили не только Украина и Россия, но и страны — лидеры Евросоюза — Германия и Франция. Срыв «Минска» будет выглядеть внешнеполитическим провалом для Меркель и Макрона. Он отразится на внутриполитических позициях, которые у них и так зашатались. Поэтому официальные Берлин и Париж не пойдут на сворачивание минского формата в угоду новым украинским властям, а, скорее, выставят Киев недоговороспособным и резко снизят шансы Украины на полноценную евроинтеграцию», — заключил Иван Скориков.

20 мая Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.