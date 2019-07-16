Москва, 16 июля. Москва и Каир близки подходами к урегулированию существующих на Ближнем Востоке конфликтов. К такому мнению пришли заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол Египта в Москве Ихаб Наср во время беседы.

Во вторник, 16 июля, заместитель министра иностранных дел РФ встретился с дипломатическим представителем Египта по его просьбе. В ходе беседы политики обсудили вопросы укрепления российско-египетской отношений, а также внешнеполитической координации на международных площадках, включая ООН. Стороны обменялись мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Сирия и Ливия стали основными темами переговоров замглавы МИД РФ с послом Египта.

Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил, что отношения стран развиваются очень энергично. Путин назвал Египет надежным партнером РФ.

Российский лидер особо отметил, что президент Египта согласился стать сопредседателем саммита Россия — Африка, который пройдет осенью в Сочи.

«Мы координируем наши усилия на международной арене, и в этой связи хочу вас поблагодарить за согласие вместе с нами стать сопредседателем первого саммита Россия — Африка», — сказал Путин.

По словам президента России, отличной иллюстрацией того, как развиваются отношения России и Египта, служит растущий торговый оборот между странами.

«По итогам прошлого года он увеличился на 14%, достигнув почти 8 миллиардов долларов, а в январе — феврале прибавил еще 25%», — подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который также прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь», и пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. С китайским коллегой Владимир Путин обменялся подарками.