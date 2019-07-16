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Тело известного композитора с гематомами обнаружили в московской квартире

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Тело известного композитора с гематомами обнаружили в московской квартире

Москва, 16 июля. Тело российского композитора, звукорежиссера и педагога Игоря Извекова обнаружили на полу в его квартире на улице Маломосковская в столице. Соседи обратились в правоохранительные органы, когда композитор перестал выходить из квартиры.

В понедельник, 15 июля, сотрудники полиции вскрыли дверь в квартиру композитора и увидели его тело на полу в одной из комнат. Отмечается, что на теле звукорежиссера были многочисленные ссадины и гематомы.

«При первичном осмотре на теле 53-летнего жителя Москвы были обнаружены гематомы по всему телу», — цитирует KP.ru источник в правоохранительных органах.

В настоящее время другие подробности произошедшего неизвестны.

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