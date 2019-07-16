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Пираты взяли в заложники 10 турецких моряков в Гвинейском заливе

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Пираты взяли в заложники 10 турецких моряков в Гвинейском заливе

Лагос, 16 июля. Вооруженные пираты взяли в заложники десять турецких моряков у берегов Нигерии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя турецкой судоходной компании Kadioglu Denizcilik.

Во время нападения, которое произошло в Гвинейском заливе утром 16 июля, судно Paksoy-1 следовало под турецким флагом из Камеруна в Кот-д'Ивуар без груза. В судоходной компании уточнили, что восемь моряков остались на борту корабля в безопасности. По данным Kadioglu Denizcilik, жертв в результате нападения пиратов не было, травмы также никто не получил.

В судоходной компании добавили, что предпринимают все усилия для обеспечения безопасности сотрудников. Представитель правящей партии Турции сообщил журналистам, что власти страны пристально следят за ситуацией с моряками, и призвал вернуть заложников в целости и сохранности.

Отметим, что на прошлой неделе Международное морское бюро назвало Гвинейский залив самым опасным районом в мире с точки зрения распространения пиратства. По данным организации, именно здесь зафиксировали 73% от всех похищений на море и 92% случаев захвата заложников.

Ранее первый зампостпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский предложил Совбезу ООН использовать российский опыт в борьбе с пиратством. Он напомнил, что Россия сделала весомый вклад в международные усилия по борьбе с пиратами в северо-западной части Индийского океана у берегов Сомали. По словам дипломата, этот опыт можно использовать для решения проблемы в Гвинейском заливе.

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Источник: Reuters
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