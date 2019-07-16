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«Нафтогаз» готов увеличить транзит газа из-за ремонта «Северного потока»

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«Нафтогаз» готов увеличить транзит газа из-за ремонта «Северного потока»

Киев, 16 июля. Компания «Нафтогаз Украина» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтом газопровода «Северный поток». Соответствующее заявление опубликовано на странице компании в Facebook.

«Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении в соцсети.

В компании «Укртрансгаз» сообщили, что заявка на транзит газа по состоянию на 14 июля составила 235,1 млн кубометров в сутки, более оперативные данные пока не приводятся.

Напомним, ранее компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что газопровод «Северный поток» с 16 по 30 июля приостановит транспортировку голубого топлива в связи с выполнением плановых работ. Отмечалось, что обе нитки газопровода будут приостановлены для проведения ежегодного планового техобслуживания, о чем корпорация предупреждала еще на прошлой неделе.

Nord Stream подчеркнул, что плановые работы проводятся в рамках долгосрочной стратегии обеспечения целостности газопровода. Это позволяет обеспечить надежную и безопасную работу газопровода на протяжении всего срока эксплуатации, который составляет не менее пятидесяти лет. График плановых технических работ скоординирован с партнерами Nord Stream.

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