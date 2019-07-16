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Госдума защитит россиян от возможных обвинений в шпионаже

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Госдума защищает россиян от возможных обвинений в шпионаже

Москва, 16 июля. Госдума приняла во втором чтении пакет проектов, уточняющих понятия специальных технических средств для негласного получения информации. Автором инициативы выступило правительство, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, под соответствующее определение подпадают приборы и специальные инструменты для проникновения в помещения и на другие объекты. К таким средствам также предлагается относить программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств для доступа к информации или получения информации с технических средств ее хранения, обработки или передачи.

Отмечается, что условием признания соответствующим техническим средством является факт намеренного придания ему свойств для скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя.

Госдума защищает россиян от возможных обвинений в шпионаже

Кроме того, в тексте уточняется, что к данным приборам не относятся находящиеся в свободном обороте устройства и инструменты бытового назначения, «обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации». В частности, речь идет о системах, на которых «открыто» расположены органы управления соответствующим функционалом.  

Значимость принятия соответствующих мер в беседе с журналистами отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такие поправки в законодательство позволят избежать широкого толкования понятия «в ущерб интересам» россиян.

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