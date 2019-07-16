В Совфеде прокомментировали резкое падение оптовых цен на сахар

В июне этого года в России цена на сахар упала на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. К слову, именно тогда он начал дешеветь. С того момента цена за 1 килограмм упала с 37 рублей до 26,9.

Такое снижение цен нехарактерно для июня, указывает председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. В этой отрасли сезон начинается в августе и длится по июль. В конце сезона спрос на оставшийся сахар традиционно высок, производителям необходимо компенсировать затраты на хранение, и оптовые цены идут вверх. В предыдущие годы сахар в начале лета стоил существенно дороже: максимум был зафиксирован в июне 2016-го (45,1 руб. за килограмм), а минимум датируется июнем 2018-го — 32,8 руб. за килограмм.

Цены в этом июне стали самыми низкими как минимум за последние пять лет, подтверждает финансовый директор российского офиса французской компании Sucden Глеб Тихомиров. Sucden производит сахар под брендом «Услада» и является поставщиком продукции для крупнейших производителей кондитерских изделий и безалкогольных напитков (Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Nestle), пишет РБК.

В Совете Федерации отметили, что будут следить за ценами на сахар. Член Совфеда, председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор Алексей Майоров рассказал о мерах поддержки производителей сахара.

«Этот процесс начался неделю-полторы назад. Розничные цены не упали, а упали оптовые, которые являются приоритетными в государственном контроле. Меры по поддержке мы будем продумывать. Возможно, мы будем выкупать сахар в резерв. Но лучшим способом будет выход на рынки других стран. Это как раз соответствует целям и указам президента по увеличению экспорта продовольствия до 45 млрд. долларов. Тут нам нужно оказать поддержку производителям сахара, чтобы они смогли выйти на внешние рынки, и тогда мы эту тему решим», — сообщил сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей.

Пресс-служба Минсельхоза сообщила, что перспективным может стать увеличение экспорта сахара в составе кондитерских изделий. Также к 2024 году поставки отечественной кондитерской продукции за рубеж планируется увеличить до $2,4 млрд по сравнению с $1,1 млрд по итогам 2018 года.