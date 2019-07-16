Доктор Мясников назвал опасные лекарства из аптечки каждого россиянина

Москва, 16 июля. Доктор Александр Мясников в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, какие привычные каждому россиянину медицинские препараты могут быть опасны.

По словам специалиста, эти таблетки есть практически в каждой аптечке россиян, а большинство людей принимает их без рецепта и обращения к медикам.

Он отметил, что к первой группе опасных медикаментов относятся антибиотики, при приеме которых могут возникнуть нарушения работы почек и даже инфаркт и инсульт. Доктор подчеркнул, что в 90% случаях люди принимают антибиотики напрасно.

Вторым опасным лекарством Мясников назвал аспирин, из-за которого может развиться почечная и печеночная недостаточность или открыться язва. Третьей группой угрожающих здоровью лекарств специалист назвал снотворные. Такие препараты могут негативно отражаться на работе почек, замедлять пульс, учащать биение сердца и, что самое страшное, даже вызвать летальный исход.

Последняя группа опасных лекарств, по его словам, таблетки от изжоги. В список их негативных последствий входят головная боль, расстройство кишечника.

Напомним, в июне сообщалось, что Росздравнадзор изымет из продажи еще одно опасное лекарство от кашля.