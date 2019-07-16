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Находящиеся под санкциями россияне смогут переводить споры в суды в РФ

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Находящиеся под санкциями россияне смогут переводить споры в суды в РФ

Москва, 16 июля. Депутаты Госдумы предложили предоставить право находящимся под санкциями россиянам переводить споры из иностранных судов в российские. Соответствующий проект закона опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

С инициативой выступили депутаты от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». В пояснительной записке отмечается, что в настоящий момент находящиеся под санкциями иностранных государств физические и юридические лица в РФ лишены возможности защищать свои права в судах этих государств, международных организаций или третейских судах.

Иски против россиян, поданные в иностранные суды, в большинстве случаев заканчиваются проигрышем лиц из РФ. Возможность перенести спор на территорию РФ обеспечит справедливое разбирательство.

«В целях защиты прав указанных лиц на полноценное судебное разбирательство законопроектом предусматривается, что иск к ним предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в Российской Федерации либо по месту нахождения на территории Российской Федерации их имущества», — говорится в документе.

Согласно документу, компании должны будут заключить в одностороннем порядке соглашения с партнерами о том, что дела должны рассматриваться на территории РФ, объяснил авторов инициативы, депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов в комментарии ТАСС.

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