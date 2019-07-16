Ротару рассказала, где живет последние 10 лет

Симферополь, 16 июля. Известная эстрадная исполнительница София Ротару рассказала, что больше десяти лет не живет в Крыму.

В эфире одного из украинских телеканалов она призналась, что является «киевлянкой уже более десяти лет».

«Многие не знают, что я уже больше десяти лет живу в Киеве, я киевлянка. Мне часто задают вопрос: «А когда вы в Киев приедете?». Я говорю: «Ну как, я же киевлянка уже более десяти лет». Так что я этим горжусь», — отметила исполнительница.

Как пишет ForPost, у Софии Ротару на территории Крыма есть свой жилой дом, расположенный в поселке Никита в районе Ялты. Кроме того, певица владеет элитным отелем «Вилла София», им управляют члены ее семьи.

Ранее стало известно, что Ротару выступит на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи, хотя ранее отказалась от гастролей в России. Последний раз исполнительница выходила на сцену конкурса в 2011 году. Тогда она спела вместе с Игорем Крутым.

Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал возвращение певицы на сцену. Он предположил, что, скорее всего, Ротару будет петь под фонограмму. Он пояснил, что исполнительница давно не пела в живую. По словам эксперта, у Ротару серьезная проблема с легкими, от которой она страдает почти 50 лет.