В России объяснили, для чего «Раду опутывают шнурками Сороса» с помощью Вакарчука

Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, стремящийся в Верховную раду от партии «Голос», предложил сажать на 13-15 лет переговорщиков с Россией, которые не были уполномочены властями Украины вести с ней диалог.

«Мы инициируем проект о криминализации сепаратных переговоров с представителями России. Проведение таких переговоров лицами, не уполномоченными органами государственной власти, должно быть уголовным преступлением. Сепаратные переговоры нужно приравнять к государственной измене», — заявил на брифинге Вакарчук.

По его словам, поводом для такой инициативы стали недавние переговоры лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Однако идея Вакарчука возмутила действующего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко, который назвал стремящегося в политику музыканта «шнурком Сороса».

«Будет у нас Верховная эстрада Украины. Он вообще не понимает, что говорит. Отбирает голоса у настоящего президента Украины Петра Порошенко своей активностью. Несет ахинею. Он не знает историю, не знает, что такое дипломатия», — заявил Ковтуненко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В ответ на это депутат Госдумы Алексей Журавлев вспомнил строчки Высоцкого: «Треугольник будет выпит. Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!».

«Настолько уже непрофессионализм у вас задвинул всех политиков. Компартию запретили, всех, кого можно, отодвинули, конечно, поросль пошла — свято место пусто не бывает. Певец этот никогда не занимался политикой. Мы не можем про него ничего сказать как про политика. И это ваша проблема, это вы этих людей, совершенно безответственных, которые ничего не понимают, взрастили. А он в Раду пройдет», — ответил украинскому коллеге Журавлев.

А политолог Сергей Марков, возглавляющий Институт политических исследований, подтвердил, что Вакарчук является человеком Джорджа Сороса и работает на деньги, выделяемые его фондом.

«Это Сороса деньги и самое главное — люди, так называемые соросята. Такая вот у Вакарчука «Партия соросят». Он — певец-пенсионер, по своим политическим взглядам — ультранационалист, никакого отношения не имеющий к демократии. Рекомендация жесткая Владимиру Зеленскому: взять Вакарчука в парламентское большинство и людей из его партии ввести в состав украинского правительства», — сказал Марков.

Ведущий политического ток-шоу Евгений Попов уточнил, что это будет называться «опутать Раду шнурками Сороса».