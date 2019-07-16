Путин отметил важность сдерживания роста цен на авиакеросин

Москва, 16 июля. Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым отметил важность сдерживания роста цен на авиакеросин.

«Главное, чтобы больше не повышались [цены на авиакеросин]», — приводит пресс-служба Кремля слова российского лидера.

Хорохордин отметил, что это могло бы позитивно сказать на туристическом потоке в республику. По его словам, полет на самолете обходится путешественникам всего на 30% дороже, чем поездка на автомобиле.

«Если, как вы сказали, на керосин снизятся цены, то все выровняется», — добавил чиновник.

Врио главы Республики Алтай отметил, что в регионе удалось договориться по второму рейсу авиакомпании «Победы», в результате тарифы понизились и полеты стали более доступными. Кроме того, по его словам, идет работа по налаживанию сообщения с Петербургом и Новокузнецком.

Хорохордин также рассказал о большой роли нацпроектов. По его словам, в регионе сейчас создан центр развития Республики Алтай, где и политические партии, и общественные организации, и профсоюзы, и обычные граждане принимают активное участие в работе. В регионе решили создать краткосрочную программу на пятилетку для решения насущных проблем, добавил чиновник.

По его словам, в регионе также запустили по федеральному образцу программу кадрового резерва «Команда развития».

Основной задачей Хорохордин назвал поиск баланса развития республики «без ущерба уникальным природным объектам, экологии, святыням и национальной культуре».

Ране Федеральное агентство новостей сообщало, что во вторник глава государства проведет встречу с исполняющим обязанности руководителя Республики Алтай Олегом Хорохординым. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 16 июля глава государства продолжит работать во внутреннем режиме.