Мэра немецкого Хоккенхайма госпитализировали после нападения

Берлин, 16 июля. Неизвестный напал на обер-бургомистра (мэра) немецкого города Хоккенхайм в федеральной земле Баден-Вюртемберг Дитера Гуммера, об этом сообщило управление полиции региона Рейнпфальц.

По данным полиции, нападение произошло накануне вечером. Неизвестный позвонил в дверь дома Гуммера. Когда 67-летний политик открыл дверь, мужчина ударил мэра в лицо.

Гуммера госпитализировали с травмой. Полиция в настоящий момент устанавливает мотивы нападавшего.

«Мы проверяем все версии», — сообщили в полиции.

Гуммер заявил о намерении оставить пост обер-бургомистра Хоккенхайма в августе текущего года. Член Социал-демократической партии Германии занимал пост с 2004 года.

Ранее целый ряд немецких политиков получили угрозы в свой адрес. Радикалы уже совершали нападения на обер-бургомистра Кельна Генриетте Рекера и бургомистра города Альтена Андреаса Хольштайна. В июне текущего года радикал совершил нападение на главу администрации германского округа Кассель Вальтера Любке, политик скончался от полученных травм.