Госдума повысит штрафы за отсутствие тахографов на транспорте

Госдума в основном чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые обяжут владельцев транспортных компаний использовать тахографы и соблюдать режим труда и отдыха водителей. Закон устанавливает повышенные дифференцированные штрафы за выход на маршрут со сломанным или выключенным тахографом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы усиливаем административную ответственность за выход на маршрут транспорта без тахографа или со сломанным (отключенным) устройством. В обязательном порядке тахографами должны быть оборудованы, например, все междугородние автобусы или большегрузные фуры. Если по действующему законодательству штраф за подобные нарушения платит фактически сам водитель, то этим законопроектом мы вводим ответственность в первую очередь для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, то есть для владельцев транспортных компаний», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас штраф за несоблюдение режима труда и отдыха водителей для всех один — в размере 1000–3000 рублей, теперь закон установит повышенные дифференцированные штрафы. Для водителей штраф за выход на линию без тахографов или их блокировка составит до 3000–5000 рублей. Должностные лица, выпустившие на линию транспортное средство с поломанным тахографом или без него, заплатят от семи до десяти тысяч рублей, ИП оштрафуют на сумму от 15 до 25 тысяч рублей, юридические лица — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Для последних также возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток. Добавим, что в действующем законе ответственность для юрлиц и ИП отдельно не предусмотрена.

Об увеличении административного штрафа в Госдуме задумались после резонансных трагических происшествий в России и повышения количества ДТП на грузовом и пассажирском транспорте. В частности, в августе 2014 года группа из 14 человек отправилась в Белоруссию на арендованном у «ТК БАРС» микроавтобусе с водителем. По дороге он уснул за рулем и съехал в кювет, три человека погибли, остальные получили различные травмы. 24 мая 2016 года в Омской области во время перевозки работников птицефабрики «Сибирская» в ДТП пострадало 27 человек, 16 из них погибло. 3 июля 2016 года в Якутии погибли четыре сотрудника ОАО ХК «Якутуголь», пострадали в этом ДТП 20 человек. В Краснодарском крае 4 июля 2018 года таксист после двух суток работы заснул за рулем иномарки, выехал через встречку на тротуар и врезался в пешеходов — один погиб, трое оказались в реанимации.

«Штрафы могут достигать до 50 тысяч рублей, тогда как максимальная санкция по этой статье сейчас — три тысячи. Это позволит повысить безопасность пассажиров, чтобы у транспортной компании в погоне за быстрым заработком не было соблазна выпускать на рейс уставших водителей», — считает Вячеслав Володин.

Напомним, с 1 апреля 2014 года весь колесный транспорт, принадлежащий юрлицам и индивидуальным предпринимателям в России, обязан иметь бортовой тахограф. По правилам водитель такого транспорта каждые четыре часа должен останавливаться и отдыхать не менее 40 минут.