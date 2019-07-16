Стали известны подробности крушения самолета в Чечне

Грозный, 16 июля. В результате авиационной катастрофы в Грозном госпитализированы двое — жительница дома, на который упал самолет, и пилот. Женщина получила небольшое сотрясение мозга, летчик — перелом ключицы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Частный самолет Ан-2 был вызван из Дагестана для обработки полей и других сельскохозяйственных работ. По предварительной версии, пилот не справился с управлением. В общей сложности было госпитализировано пять человек, но у троих из них повреждений обнаружено не было, их отпустили домой.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что легкомоторный самолет упал на частный дом в Чечне. Чрезвычайное происшествие случилось в станице Ново-Щедринской Шелковского района 16 июля около 08.00 по московскому времени. Информации о погибших не поступало.