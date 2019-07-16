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Годовалый ребенок выпал из окна в Кемерове

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Годовалый ребенок выпал из окна в Кемерове

Кемерово, 16 июля. Несчастный случай произошел с маленьким ребенком из-за недосмотра родителей в Кемерове. По информации регионального управления МВД РФ, годовалый мальчик выпал из окна четвертого этажа.

Ребенок остался на пару минут без присмотра родителей. Он залез на компьютерный стол и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала вес мальчика. 

«При падении пострадавший получил травмы различный степени тяжести, он был госпитализирован в больницу», — сообщает «Газета Кемерова».

Отметим, что по факту несчастного случая проводится проверка. Если в полиции подтвердят вину родителей мальчика, то они могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

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