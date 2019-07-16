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Россия и Мали заключили соглашение о военном сотрудничестве

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Россия и Мали заключили соглашение о военном сотрудничестве

Москва, 16 июля. Глава российского кабмина Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между правительствами РФ и Мали о военном сотрудничестве. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В распоряжении отмечается, что проект соглашения был представлен Минобороны РФ по согласованию с российским внешнеполитическим ведомством. Медведев поручил провести переговоры с малийской стороной и по достижению договоренностей подписать соглашение.

В соглашении отмечается положительное развитие диалога между Россией и Мали, в том числе в военной области. Указано, что стороны выразили готовность и в дальнейшем сотрудничать в этом направлении в соответствии с принципами ООН.

«Целью настоящего соглашения является развитие военного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Мали», — говорится в документе.

В проекте соглашения также указано, что РФ и Мали готовы осуществлять обмен мнениями и информацией по военно-политическим вопросам и международной безопасности. Кроме того, обе стороны соглашения заинтересованы в совместной подготовке войск, инженерном обеспечении, сотрудничестве в области военного образования, медицины, спорта и культуры. Особое внимание уделяется сотрудничеству в области борьбы с терроризмом.

Реализация соглашения предполагает официальные визиты делегаций обеих стран, встречи военных экспертов, подготовку военных кадров и проведение обучающих курсов, семинаров и конференций. Сотрудничество России и Мали включает командирование специалистов для проведения мероприятий в военной области, визиты военной авиации, а также проведение культурных и спортивных мероприятий.

В тексте документа указано, что соглашение вступает в силу со дня подписания и действует неопределенный срок. Гарантами выполнения соглашения являются оборонные ведомства двух государств.

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