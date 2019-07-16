Путин обсудил с врио главы Алтая проблемы и точки роста экономики региона

Москва, 16 июля. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым. На встрече обсуждались текущая ситуация в регионе и приоритетные направления его социально-экономического развития, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Хорохордин рассказал, что по поручению российского лидера объехал республику и посетил все отдаленные села. По словам врио главы региона, одной из проблем Алтая является безработица, уровень которой в 2,5 раза превышает среднероссийский показатель.

«Доходы населения низкие, самые низкие в Сибирском федеральном округе. Средняя зарплата — 29 тысяч рублей, в сравнении с общероссийской, которая 42 тысячи», — сказал Олег Хорохордин.

Кроме того, добавил он, в регионе — достаточно высокие тарифы на ЖКХ и электроэнергию. Хорохордин рассказал, что на Алтае также нужно ремонтировать школы, детские сады и больницы. По его словам, ощущается и недостаток кадров в отдаленных районах республики. Однако наряду с проблемами, отметил врио главы региона, понятны и точки экономического роста Алтая.

Одна из них — сельское хозяйство, так как 70% населения региона живут в сельской местности. Вторая — развитие туризма.

«И лесопереработка. Несколько районов еще с советского времени занимались лесопереработкой. Сейчас возникли проблемы, которые, в принципе, не так сложно решить на федеральном и на местном уровне. Мы уже наметили пути решения. Я специально привозил лесников в центр, проводил с ними крупное совещание, выслушал все проблемы, и мы, в принципе, поняли, как нам действовать», — сказал Олег Хорохордин.

Он добавил, что удалось достичь договоренностей по второму рейсу авиакомпании «Победа», и тарифы на перелеты на Алтай стали более доступными. По словам Хорохордина, сейчас уже есть ежедневные рейсы с Красноярском и Новосибирском, также идут переговоры по рейсам с Санкт-Петербургом и Новокузнецком.

По словам Хорохордина, билеты на самолет дороговаты для населения Горно-Алтайска.