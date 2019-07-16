Лунное затмение 16 июля: когда состоится, где наблюдать, советы врача и астролога

Последнее лунное затмение перед длительным перерывом, который растянется на шесть лет, можно увидеть уже в ближайшие часы. При условии ясной погоды это эффектное астрономическое явление будет доступно для наблюдения на всей территории России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Лунное затмение 16-17 июля: где наблюдать

Частное лунное затмение, которое пройдет в ночь с 16 на 17 июля, будет видно практически на всей территории России. Лучше всего затмение будет видно в Крыму и на Северном Кавказе. При ясной погоде затмение можно будет наблюдать в Москве и Петербурге, но в Северной столице условия наблюдения будут лучше.

Отметим, в больших городах для наблюдения лучше использовать сильный бинокль или небольшой телескоп, а также выбрать более менее открытую местность, не среди многоэтажек. При наблюдении за лунным затмением в телескоп рядом с Луной можно будет заметить также планеты Юпитер и Сатурн.

Точное время лунного затмения 16-17 июля

Полутеневое затмение начнется в 21.43 по московскому времени, в это время наш естественный спутник коснется полутени Земли. По мере того, как Луна будет приближаться к краю земной тени, затмение станет заметно для наблюдения невооруженным взглядом.

Полностью в земную полутень Луна погрузится в 23.01, с этого момента фактически начнется частное лунное затмение. Максимальная фаза погружения Луны в тень Земли наступит 17 июля в 00.31. В этот момент более половины диска Луны окажется в земной тени. Эта фаза продлится до 02.00, пока Луна не выйдет из полутени Земли. Конец затмения наступит в 03.17 по московскому времени.

Это последнее на ближайшие шесть лет хорошо наблюдаемое лунное затмение, при котором тенью Земли будет закрыто до 65% лунного диска. Подробнее о фазах предстоящего затмения можно узнать на сайте Московского планетария.

Будет ли Луна «кровавой»

Да, такой вариант возможен: лунный диск во время затмения может приобрести незначительный кроваво-красный оттенок. Это происходит потому, что солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, не полностью рассеиваются в атмосфере Земли — часть лучей достигает Луны, проходя через земную атмосферу, которая наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра. Именно эти лучи при лунном затмении придают нашему естественному спутнику красноватый цвет. Однако затмение 16-17 июля «кровавым» не называют.

Где можно увидеть затмение в телескоп

Московский и Петербургский планетарии приглашают любителей астрономии полюбоваться на частное лунное затмение в телескоп. В отличие от Петербурга, видимость затмения в Москве будет несколько осложнена, сообщает Московский планетарий, но это не помешает любителям астрономии сполна насладиться зрелищем.

«16 июля с 21.30 до полуночи в Парке неба состоятся наблюдения частного лунного затмения. Видимость в Москве будет осложнена, поскольку Луна поднимется невысоко относительно линии горизонта, и максимальная фаза затмения будет небольшая. Посетители также смогут наблюдать Юпитер, Сатурн и двойные звезды», — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге специальные экскурсии в ночь с 16 на 17 июля пройдут в Пулковской обсерватории. Посетителям расскажут об истории и причинах затмений, покажут Луну, Юпитер и Сатурн, позволят воспользоваться телескопом для фотографирования небесных объектов и телескопом-рефрактором Центральной башни. Начало экскурсий в 22.00, билеты можно приобрести онлайн.

Когда в России будет следующее лунное затмение

Следующее лунное затмение, доступное для наблюдения на территории России, будет только в 2025 году.

Советы врача и астролога

Медики не связывают с предстоящим лунным затмением возможность возникновения каких-то проблем со здоровьем или со сном. Так, терапевт Игорь Владимиров к комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что никаких особых рекомендаций в связи с затмением он своим пациентам не дает.

«Живите обычной жизнью, — советует врач читателям ФАН. — Если врач прописал вам какие-то препараты, принимайте их, но каких-то специальных «лунных» советов у меня для вас нет. Все, как я рекомендую всем летом: пейте побольше жидкости, соблюдайте режим питания и отдыха, избегайте тяжелой пищи и алкоголя».

По словам врача, если есть желание ночь затмения провести в прогулках, а на следующий день на работу — тоже ничего страшного: четыре часа сна в виде исключения не принесут организму никакого вреда.

Астрологи тоже не нагнетают страсти в связи с предстоящим затмением. В беседе с корреспондентом ФАН астролог Ирина Чернова отметила, что даже близость на небосводе Луны в тени Земли, Сатурна и Юпитера не несут землянам какой-то серьезной опасности.

«Этой ночью сразу после окончания затмения Луна станет «спокойнее», а значит и людям будет комфортнее и спокойнее, — говорит она. — Единственное, что я посоветую: до конца недели не начинать каких-то глобальных дел и внимательнее прислушиваться к себе. Вообще судьбоносные решения, а также плановые операции и дальние путешествия по возможности лучше отложить до начала августа, а лучше — до сентября. Дело в том, что август у нас традиционно считается месяцем неспокойным, хотя напрямую с астрологией это не связано».

Тем, кто планирует гулять в ночь затмения, астролог советует во время прогулки спокойно поразмышлять о своей жизни, постараться избавиться от злых мыслей, переосмыслить отношения с близкими и постараться простить в душе старые обиды.