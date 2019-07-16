Скончалась актриса Ольга Вяликова

Москва, 16 июля. Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой. Информация появилась на официальной странице театра в Facebook.

«Скоропостижно кончалась артистка Театра армии – Ольга Петровна Вяликова. Ольга Петровна работала в нашем театре с 1980 года», – сообщается на странице театра в социальной сети Facebook.

Причина смерти не называется.

Актриса Ольга Вяликова играла в театре Российской армии. На ее счету множество ролей в известных постановках, среди которых — «Орестея» выдающегося немецкого режиссера Петера Штайна, «Изобретательная возлюбленная» А. Н. Бадулина, «Игра на клавишах» А. В. Бурдонского и другие. Помимо театральной деятельности, занималась дубляжем и озвучиванием аудиокниг.

Отметим, что актриса была награждения медалью «За трудовую доблесть» в 2014 году.