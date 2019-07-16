Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Скончалась актриса Ольга Вяликова

34
0 Оставить комментарий

Скончалась актриса Ольга Вяликова

Москва, 16 июля. Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой. Информация появилась на официальной странице театра в Facebook.

«Скоропостижно кончалась артистка Театра армии – Ольга Петровна Вяликова. Ольга Петровна работала в нашем театре с 1980 года», – сообщается на странице театра в социальной сети Facebook.

Причина смерти не называется.

Актриса Ольга Вяликова играла в театре Российской армии. На ее счету множество ролей в известных постановках, среди которых — «Орестея» выдающегося немецкого режиссера Петера Штайна, «Изобретательная возлюбленная» А. Н. Бадулина, «Игра на клавишах» А. В. Бурдонского и другие. Помимо театральной деятельности, занималась дубляжем и озвучиванием аудиокниг.

Отметим, что актриса была награждения медалью «За трудовую доблесть» в 2014 году.

Скончалась актриса Ольга Вяликова

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров