Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» подвел итоги встречи команд

Москва, 16 июля. Бывший главный тренер «Рубина» и молодежного состава «Локомотива» Ринат Билялетдинов в разговоре с Федеральным агентством новостей подвел итоги встречи первого тура между казанцами и «железнодорожниками». Матч закончился со счетом 1:1.

«Счет на табло — всегда самый закономерный. На мой взгляд, в эпизоде с падением Жемалетдинова был пенальти. Во-первых, эпизод был в штрафной. Во-вторых, неаккуратно сыграл Денисов. Иронию в том, что за «Рубин» гол забил именно Кварацхелия, вижу, конечно. Но в этом нет ничего особенного: футболисты нередко забивают бывшим командам. А о том, есть ли в том, что «Локомотив» не выкупил его, ошибка, судить по одной игре не стоит», — рассказал специалист.

Встреча команд завершилась ничейным счетом: на гол Алексея Миранчука ответил Хвича Кварацхелия. Юный грузинский полузащитник вторую половину прошлого сезона выступал на правах аренды в «Локомотиве», однако летом перешел в «Рубин».