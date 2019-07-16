Меркель вновь сидя слушала гимн во время протокольного мероприятия

Берлин, 16 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель и глава правительства Молдавии Майя Санду перед переговорами в немецкой столице вопреки протоколу сидя прослушали национальные гимны. Онлайн-трансляцию вел телеканал NTV.

Отмечается, что подобное изменение протокола, когда главы правительств сидят во время исполнения национальных гимнов, происходит в Берлине в этом месяце уже во второй раз и, скорее всего, станет традицией. Это связано с угрозой повторения приступа дрожи, который ранее испытывала Меркель в ходе официальных мероприятий. Для политиков перед красной дорожкой установили небольшой подиум с креслами. По окончании исполнения гимнов Меркель и Санду отправились на переговоры.

Напомним, на прошлой неделе Меркель и глава правительства Дании Метте Фредериксен также сидя прослушали национальные гимны. Меркель три раза за последние полтора месяца испытывала приступы сильной дрожи — 18 июня на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, спустя неделю — во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Последний раз такое случилось с канцлером 10 июля во время приема премьер-министра Финляндии Антти Ринне.

Меркель заверяла, что причин для переживания и беспокойства нет. В предстоящую среду Меркель отпразднует 65-летний юбилей.